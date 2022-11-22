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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البحوث الزراعية: الأشجار الخشبية الأكثر كفاءة في إخراج الأكسجين وامتصاص الكربون| فيديو

الأشجار الخشبية
الأشجار الخشبية

أكد الدكتور عصام الدين سالم أستاذ مساعد بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، أن زراعة الأشجار و تقليل الوقود الأحفوري، هما العلاج للخلل في إستخدام الوقود الأحفوري، من الدول الخارجية.

أهمية الأشجار الخشبية


وأضاف عصام الدين سالم اثناء أستضافته مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن الهدف من زراعة الأشجار الخشبية، هو تقليل نسبة تلوث الهواء، مؤكداً أنه يجب أستخدام أشجار ذات كفائه عالية في إمتصاص ثاني أكسيد الكربون، و إخراج الأكسجين.

وأوضح  أستاذ مساعد بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، أن أكثر الأشجار ذات كفائة عالية في إخراج الأكسجين، هي جميع  الأشجار الخشبية بشكل عام، مضيفاً أن كل شجرة لها عمر محدد يجب أن يتم قطعها بعده.

 

 

مركز البحوث الزراعية الأشجار الخشبية الأكسجين الكربون عصام الدين سالم

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