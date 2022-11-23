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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا تبحث تطبيق الحوكمة والتنمية الحضرية المستدامة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا

تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عقد الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، اجتماعا لبحث تطبيق الحوكمة والتنمية الحضرية المستدامة وخصائص مدن الجيل الخامس وهيكل منظومة حوكمة العمران بالمحافظة، والذي يعد شكلا مختلفا من أشكال المدن، يتحقق فيه مفاهيم الاستدامة من الناحية العمرانية ومراعاة البيئة من الناحية الأخرى.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية، والمهندس نيازي مصطفي  مدير الوحدة، ومروان محمد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني، والبيئة المعلوماتية والتحول الرقمي بالمحافظة.

 

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قال نائب المحافظ، إن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية بقيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تسعى إلى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة من خلال الحوكمة والتنمية الحضرية المستدامة كهوية لمدن الجمهورية الجديدة من الجيل الخامس.

وأضاف نائب المحافظ، أن حوكمة البيئة العمرانية تدار بشكل علمي متقدم، من خلال ربط المخططات العمرانية بهيكل إدارة العمران عن طريق وسائل ذكية وبرامج متطورة، والتصميم العمراني المستدام لبدائل إسكان ذات طابع وهوية، مع التأكيد على توطين الإنشاء الصديق للبيئة منخفض التكاليف.

المنيا التحول الرقمي التصميم العمرانى تطوير المناطق العشوائية الجيل الخامس المخططات العمرانية التنمية الحضرية لتنمية الحضرية المستدامة الجمهورية الجديدة

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