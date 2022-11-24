الروائي السوداني حمور زيادة يفوز بجائزة معهد العالم العربي بباريس التقديرية

حصل الروائي السوداني حمور زيادة على جائزة معهد العالم العربي بباريس التقديرية، حيث وصلت 3 روايات للقائمة القصيرة من الجائزة.

وضمت روايات القائمة القصيرة لجائزة معهد العالم العربى، فى هذه الدورة ثلاث روايات عربية مترجمة إلى اللغة الفرنسية، وهم: رواية "غرق" للكاتب السوداني حمور زيادة، ورواية الاشتياق للجارة للكاتب التونسي الحبيب السالمي، ورواية "كلب مصري مدرب" للكاتب المصري محمد علاء الدين.

وتبلغ قيمة جائزة معهد العالم العربى للرواية عشرة آلاف يورو، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة فى شهر نوفمبر 2022.

يشار إلى أن هذه الجائزة سبق وأن فاز بها الكاتب السعودى محمد حسن علوان، والكاتب اللبنانى جبور الدويهى، والكاتب المصرى محمد عبدالنبي، والكاتب السودانى عبدالعزيز بركة ساكن.

حمور زيادة.. سيرة ذاتية

حمور زيادة هو كاتب وصحفي سوداني ولد في الخرطوم، السودان، عام 1977. عمل في العمل الطوعي والمجتمع المدني وعدد من الصحف السودانية، منها "المستقلة" و"أجراس الحرية" و"الجريدة". ترأس القسم الثقافي لصحيفة "الأخبار" السودانية. صدر له عدة أعمال: "سيرة أم درمانية" (مجموعة قصصية، 2008)، "الكونج" (رواية، 2010) و"النوم عند قدمي الجبل" (مجموعة قصصية، 2014). فازت روايته الثانية "شوق الدرويش" (2014) بجائزة نجيب محفوظ للأدب عام 2014 وترشحت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2015.