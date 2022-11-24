العروسة حامل.. فرح في المنصورة يثير ضجة على السوشيال ميديا |فيديوجراف

أثار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب العارم بين النشطاء وذلك بسبب قيام بلوجر شهير بإقامة حفل زفاف مع عروسته التي بدت في شهور حملها الأخيرة وانتشر الفيديو تحت عنوان عروس المنصورة الحامل.

زفاف عروس المنصورة الحامل

تداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لبلوجر شهير يدعي مجدي محمود وزوجته أي، حيث اقيم الثنائي حفل اشبه بحفلات الزفا وسط حضور عدد كبير من الأهل والاصدقاء .

ظهرت العروس اية في الفرح ببطن منتفخ مما أثار غضب الرواد من اقامة حقل زفاف لعروس حامل حتى تبينت الحقيقة والتي كشف عنها الزجان من خلال باقي مقاطع الفيديو من الحفل .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: