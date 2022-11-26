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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافسة شرسة.. تعرف على فرص التأهل بالمجموعة الأولى في كأس العالم 2022

صدى البلد

انتهت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من مجموعات بطولة كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات قطر وهولندا والسنغال والإكوادور.

نتائج الجولة الثانية في المجموعة الأولى

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كأس العالم .. فرص تأهل منتخبات المجموعة الثانية


حقق منتخب السنغال فوزًا هامًا ومثيرًا أمام منتخب قطر مستضيف البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليُحيي آماله في التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم، وليودع المنتخب القطري البطولة بشكل رسمي بعد الخسارة في أول مباراتين، في أسوأ انطلاقة لمستضيف نسخة من نسخ كأس العالم.

وعلى الجانب الآخر، حقق منتخب هولندا تعادلًا إيجابيًا بهدف لمثله أمام منافسه الإكوادور، ليرفع كل منتخب منهما رصيده من النقاط إلى 4 نقاط، ليتقاسما صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم


وعقب نهاية مبارتي اليوم في المجموعة الأولى من مجموعات كأس العالم، جاء الترتيب على النحو التالي:

منتخب الإكوادور في المقدمة بـ 4 نقاط.

 منتخب هولندا ثانياُ برصيد 4 نقاط.

الثالث منتخب السنغال برصيد 3 نقاط.

الأخير منتخب قطر بدون أي رصيد من النقاط.

فرص التأهل من المجموعة الأولى


تمتلك المنتخبات الثلاثة «هولندا والإكوادور والسنغال»، حظوظًا كبيرة في التأهل إلى الدور المقبل، حيث يمنح فوز أي منتخب منهم التأهل لصاحبه مباشرة.

ولا بديل لمنتخب السنغال عن الفوز من أجل التأهل، حيث يؤدي وقوعه في فخ التعادل إلى وصوله للنقطة 4 والتي تعني تساويه مع منتخب هولندا حتى حال خسارة مباراته أمام قطر، الأمر الذي يعطي الأفضلية لهولندا بسبب المواجهات المباشرة التي تصب في صالحه.

ويحتاج منتخب هولندا للتعادل على الأقل في مباراته أمام قطر، لضمان التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم، بصرف النظر عن نتيجة مباراة السنغال والإكوادور، وهو الأمر ذاته لمنتخب الإكوادور الذي يحتاج إلى التعادل فقط من أجل التأهل، فيما تُحسم الصدارة بعد نتيجة المباراتين.

 

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