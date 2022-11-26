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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يحتاج معجزة.. فرص تأهل تونس لدور الـ 16 بكأس العالم

منتخب تونس
منتخب تونس

أحيا المنتخب الفرنسي آمال نظيره التونسي، عقب الفوز على منتخب الدنمارك، مساء اليوم السبت في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وتعرض المنتخب الدنماركي للهزيمة أمام منتخب فرنسا، بهدفين مقابل هدف، ليحسم منتخب الديوك والحاصل على لقب كأس العالم الأخير، تأهله لدور الـ 16 تاركا حسابات التأهل المعقدة لمن خلفه في المجموعة.

 وكان منتخب الدنمارك تعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب التونسي، بدون أهداف، فيما تعرض نسور قرطاج للهزيمة أمام نظيره الأسترالي، ظهر اليوم السبت، بهدف دون رد.

ما فرصة تونس للتأهل؟

بعد هزيمة الدنمارك اليوم، لا يزال أمام المنتخب التونسي فرصتين لتخطي دور المجموعات، الأولى هي تعادل منتخبي الدنمارك وأستراليا في الجولة الثالثة والأخيرة، إلى جانب فوز المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي بهدف نظيف.

أما الفرصة الثانية مليئة بالحسابات، ففي حالة انتصار الدنمارك على أستراليا في الجولة الأخيرة، سيصل إلى 4 نقاط، وهو نفس عدد النقاط الذي سيحتاجه المنتخب التونسي للتساوي مع نظيره الدنماركي، شرط الفوز على فرنسا.

لذلك سيحتاج المنتخب التونسي أن يسجل عدد أهداف أكثر من التي سيسجلها المنتخب الدنماركي، بفارق هدف، ففي حالة تسجيل الدنمارك لهدف، سيحتاج المنتخب التونسي لتسجيل هدفين.

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ماذا تقول لائحة كأس العالم؟

وتنص لائحة بطولة كأس العالم على أن ترتيب الفرق المشاركة في مرحلة المجموعات يكون على النحو التالي:

- النقاط التي حصل عليها.

- فارق الأهداف المسجلة والمتلقاة لكل فريق.

- أكثر الفرق تسجيلا للأهداف.

وفي حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر، يكون الترتيب على النحو التالي:

أ- النقاط التي حصل عليها الفريق في المباريات بين الفرق المعنية.

ب- فارق الأهداف الناتجة عن مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.

ج- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.-اللجوء لقواعد اللعب النظيف التي تحدد على أساس البطاقات الملونة.

وتُحتسَب نقاط اللعب النظيف كما يأتي: (بطاقة صفراء، بطاقة حمراء غير مباشرة (إنذارين)، بطاقة حمراء مباشرة، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر).

ترتيب المجموعة الرابعة

1- فرنسا - 6 نقاط

2- استراليا 3 نقاط

3- تونس نقطة

4- الدنمارك نقطة

تونس فرصة تأهل تونس كأس العالم 2022 ترتيب المجموعة الرابعة مباراة تونس وفرنسا

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