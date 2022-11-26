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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت  أسعار الذهب قفزة هائلة خلال الساعات القليلة الماضية حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل الأسواق حوالي 1443 جنيها للجرام  اليوم السبت مقارنة بسعره فى 16 نوفمبر حيث سجل وقتها 1223 جنيها .

أسعار الذهب اليوم السبت 26 نوفمبر

وسجلت  أسعار الذهب اليوم السبت 26 نوفمبر ارتفاع على مستوي جميع الأعيرة حيث بلغت أسعار الذهب مايلي :- 

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محلل مالي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب

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لأول مرة.. مفاجأة مدوية بشأن ارتفاع أسعار الذهب.. فيديو


- سجل عيار 24 بيع 1,638 شراء 1,649 جنيها 
- فيما سجل عيار 22 بيع 1,501 شراء 1,512جنيها 
- كما سجل عيار 21 بيع 1,433 شراء 1,443 جنيها 
- فيما بلغ عيار 18 بيع 1,228 شراء 1,237 جنيها 
- كما سجل عيار 14 بيع 955 شراء 962 جنيها 
- فيما بلغ عيار 12 بيع 819 شراء 825 جنيها 
- بلغ سعر الاونصة بيع 50,933 شراء 51,288
- سجل سعر الجنيه الذهب بيع 11,464 شراء 11,544

أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب فى مصر معلومات اقتصادية هامة للمقبلين علي الزواج وأيضا المستثمرين خاصة أن المعدن الأصفر يعد ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

ارتفاع أسعار الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم السبت مع تعاملات الجمعة 11 نوفمبر نجد اختلاف كبير فى الأسعار حيث سجل عيار  21 حوالي  1257  جنيه، فيما سجل عيار ٢٤ :   1436.5 جنيه كما بلغ عيار ١٨ :   1077.5 جنيه، فيما سجل عيار ١٤ :   840  جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب عيار 21

ولكن بالنظر إلى أسعار الذهب خلال تعاملات شهر نوفمبر نجد ارتفاع كبير فى المعدن الأصفر مقارنة بأسعاره فى نهاية تعاملات شهر أكتوبر 2022 وبالتحديد الاثنين 31 أكتوبر.

شهدت أسعار الذهب في ختام تعاملات الإثنين 31 أكتوبر 2022، تراجعًا في الأسعار حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 1210 جنيهات، مقارنة بسعره اليوم والذي وصل ل 1443 جنيها للجرام فيما سجل سعر الجنيه الذهب 9680 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، تتضمن اختلاف سعر الذهب بالمصنعية، حيث تختلف من تاجر لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح قيمة المصنعية بين  7% و10% من سعر جرام الذهب ليصل سعرها إلى ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

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احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

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هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب عالميا

وعالميا سجلت أسعار الذهب استقرارا دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في وقت سابق يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.94 دولار للأوقية (الأونصة) وحققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولار للأوقية في وقت سابق.

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