الحق اشتري.. أسعار الذهب | 233 جنيها زيادة بعيار 21 خلال شهر

تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد حالة من الاستقرار بعد الارتفاعات المتتالية التى سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة القليلة الماضية ليصبح سعر عيار 24 وهو الأعلي قيمة داخل الأسواق حوالي 1649 جنيها.

أسعار الذهب الأحد 27 نوفمبر

وسجل متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر بمحلات الصاغة بدون مصنعية ثبات دون تغيير يذكر عن أسعار الذهب خلال تعاملات أمس.



- سجل عيار 24 بيع 1,638 شراء 1,649 جنيها

- وسجل عيار 22 بيع 1,501 شراء 1,512 جنيها

- فيما بلغ عيار 21 بيع 1,433 شراء 1,443 جنيها

- كما بلغ عيار 18 بيع 1,228 شراء 1,237 جنيها

- فيما شهد عيار 14 بيع 955 شراء 962 جنيها

- وسجل عيار 12 بيع 819 شراء 825 جنيها

- وبلغ سعر الاونصة بيع 50,933 شراء 51,288 جنيها

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب بيع 11,464 شراء 11,544 جنيها

- أما كيلو الذهب فقد سجل بيع 1,637,714 شراء 1,649,143 جنيها

قفزة فى أسعار الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر مع سعر المعدن فى نهاية الشهر الماضي وبالتحديد في تعاملات الاثنين 31 أكتوبر ، فقد شهد المعدن الأصفر وقتها

تراجعًا جديدًا في الأسعار حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 1210 جنيهات، بعدما سجل 1443 جنيها خلال الصباح أي بزيادة قدرها 233 جنيها.

فيما سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 1382جنيها، أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل وقتها 1037 جنيها.

ومنذ بداية شهر نوفمبر تشهد أسعار الذهب اضطرابا وحالة من عدم الاستقرار فقد قفز المعدن الأصفر فى تعاملات الثلاثاء 8 نوفمبر ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1400 جنيه للجرام، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1290 جنيها.

وتعد أسعار الذهب محل اهتمام الكثيرين، خاصة أن العديد يبحث عن أعلى سعر للذهب من أجل البيع وتحقيق الربح، فيما يهتم آخرون بـ أسعار الذهب من أجل شراء الشبكة للمقبلين على الزواج أو من أجل الاستثمار فى المعدن الأصفر من خلال تحديد الوقت المناسب لهم للشراء.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، تتضمن اختلاف سعر الذهب بالمصنعية، حيث تختلف من تاجر لآخر ومن محل لآخر، وتترواح قيمة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب ليصل سعرها إلى ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وتتجه التوقعات نحو وجود ارتفاع وصعود لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب استقرارا دون أعلى مستوى في الأسبوع مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

فيما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.94 دولار للأوقية (الأونصة) وحققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولار للأوقية في وقت سابق.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعا 0.5 % إلى 1754 دولارا.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 % مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج.