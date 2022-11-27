محافظ المنوفية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمقر مكتبه بالديوان العام .

تأتى تلك الزيارة على هامش تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية المكثفة التى تنفذها اللجنة الوطنية التنسيقية بمختلف أنحاء الجمهورية ، للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع بأسره ، حضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ .

ورحب محافظ المنوفية، بالسفيرة على أرض المنوفية ، مشيداً بالدور الرائد والحيوى للجنة الوطنية التنسيقية فى مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال فريق عمل وطنى من الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشار إلى إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف والحيوى وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية كون الهجرة غير الشرعية ظاهرة تهدد أمن وسلامة المجتمع، هذا وقدم المحافظ درع المحافظة للسفيرة تقديراً لمجهوداتها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جانبها، أشادت السفيرة نائلة جبر بمجهودات محافظ المنوفية ودعمه فى تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة ، ولاسيما برنامج " مشروعك " للمساهمة فى توفير فرص عمل جادة للشباب من أبناء المحافظة بهدف التصدى لتلك الظاهرة السلبية ، فضلا عن بحث أوجه التعاون المشترك للتوسع فى إقامة العديد من البرامج التوعوية لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعى بين فئات المجتمع لتحقيق مردود التنمية المنشودة.



وعقب الإستقبال، تم عقد لقاء بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب رؤساء جامعتى المنوفية والسادات لشئون الطلاب، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية ورجال الدين ، ومنظمات المجتمع المدنى ، ومنسقة المشروع ، وعضو إتحاد المحامين العرب ، ومدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة ، حيث تناول اللقاء الحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوى لوسائل الإعلام وكذا دور رجال الدين في تسليط الضوء على خطورة الهجرة، وأنها لا تتناسب مع ما يدعوا إليه مختلف الأديان السماوية .

كما تم مناقشة أوجه التعاون بين مديرية القوى العاملة والجامعات بالمحافظة للتعريف بالهجرة ومخاطرها بين الطلاب والشباب وكذا مراكز التدريب المهنى التى تهدف إلى تدريب الشباب وإكسابهم مهارات العمل لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بما يعزز قيم الإنتماء لديهم.

ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات توعوية وورش عمل مع الشباب والأسر حول مخاطر الهجرة والبدائل المتاحة بقصر ثقافة مدينة شبين الكوم ، وكذا تنظيم يوم توعوى بأحد مراكز الشباب ويضم أنشطة ومسابقات مختلفة للشباب والأطفال وذلك على مدار (3) أيام متتالية.

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية