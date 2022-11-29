عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع مسئول أممي سبل ردع الحوثيين

صدى البلد

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج، سبل ردع الحوثيين.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - مستجدات الملف اليمني، والجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام في اليمن، والإجراءات الحكومية المعلنة بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية.
من جانبه، أشاد مبعوث الأمم المتحدة بموقف مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في ضبط النفس، والتعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لاستعادة مسار السلام الشامل في اليمن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

ترشيحاتنا

السيسي يتابع جهود تعزيز التصنيع العسكري

مدبولي يتابع جهود صندوق مصر السيادي في الترويج للفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات

ياسر إدريس: اتحاد السباحة على قلب رجل واحد.. ومنصات التتويج هدفنا ..فيديو

الثنائي جاهز.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تفاصيل

ما حكم ارتداء سلسلة عليها لفظ الجلالة ودخول دورة المياه؟..أمين الفتوى يجيب|فيديو

جدل واسع.. هل يطبق قرار وزير الصحة بمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الفرق بين متلازمة ما بعد شلل الأطفال والمرض نفسه

بالأبيض.. كارولين عزمي تثير الجدل على إنستجرام

بـ6 وصفات مجربة.. تخلصي من تكيس المبايض نهائيا بدون أدوية

مشجعة إكوادور خلعت ملابسها بالمدرجات فرحلوها.. ما حقيقة هذا الفيديو في مونديال قطر؟

فيديو

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

نشتري ولا نبيع.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. تغطية خاصة

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل مرضها وحالتها الصحية "فيديوجراف"

أحدث ظهور لها.. شاهد| مي نور الشريف في عيد ميلاد والدتها بوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ