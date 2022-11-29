رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع مسئول أممي سبل ردع الحوثيين

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج، سبل ردع الحوثيين.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - مستجدات الملف اليمني، والجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام في اليمن، والإجراءات الحكومية المعلنة بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية.

من جانبه، أشاد مبعوث الأمم المتحدة بموقف مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في ضبط النفس، والتعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لاستعادة مسار السلام الشامل في اليمن.