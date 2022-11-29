جريمة حرب رهيبة.. ألمانيا تعلق على الضربات الروسية في أوكرانيا

قال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الروسية على منشآت الطاقة في أوكرانيا تشكل جريمة حرب رهيبة.

وقال بوشمان، بعد استضافة محادثات مع نظرائه في مجموعة السبع، إن "التدمير المنهجي لإمدادات الكهرباء والتدفئة قبل أبرد أشهر الشتاء، تشكل جريمة حرب رهيبة".

وتستضيف ألمانيا اجتماعًا لوزراء العدل بشأن تكثيف التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة دي دبليو.

ويحضر وفد من أوكرانيا اجتماع وزراء العدل من دول مجموعة السبع اليوم الثلاثاء في برلين لمناقشة تحسين التعاون في التحقيقات في جرائم الحرب .

قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن الهدف في المقام الأول هو التعاون في تأمين الأدلة وتجنب ازدواجية العمل.

على سبيل المثال، لا ينبغي أن يُطلب من الضحايا الذين يدلون بشهاداتهم الإدلاء بشهاداتهم حول تجاربهم المؤلمة أكثر من مرة.

وأضاف بوشمان أن الاجتماع يبعث برسالة مفادها "جرائم الحرب يجب ألا تمر دون عقاب".

وتضغط أوكرانيا من أجل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الحرب الروسية ، حيث أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه منفتح على الفكرة.

وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع حتى نهاية العام ، وستتولى اليابان هذا الدور في عام 2023.