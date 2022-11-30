برشلونة يكشف موقفه النهائي من استعادة جوارديولا وميسي

تحدث جوري كرويف، المدير الرياضي لبرشلونة، عن احتمالية عودة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الأسطوري للفريق، والحالي لمانشستر سيتي، بالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

ورغم تجديد عقد جوارديولا مؤخرا مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، إلا أن اسمه دائما ما يرتبط بالعودة لكامب نو.

نفس الأمر ينطبق على ميسي، الذي كان خروجه صادما للجماهير، لكن هناك فرصة لعودته، حيث ينتهي عقده في ملعب حديقة الأمراء، بنهاية هذا الموسم.

وقال كرويف، في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جوارديولا يمثل حقبة كمدرب، لقد وصل إلى مستوى القدرة على اختيار مصيره".

وأضاف: "هناك عدد قليل جدا ممن وصلوا إلى هذه النقطة، هذا هو حلم كل محترف".

وعن عودة جوارديولا لبرشلونة، قال: "ليست لدي أي فكرة، أعتقد أنه سعيد للغاية في سيتي، إنه شخص رائع يطلب النصيحة عندما يحين وقت اللعب".

وعن ليو ميسي، قال: "ما أوضحته والرئيس أيضا هو أنه يجب أن يكون هناك تقارب مع أسطورة مثله".

وختم: "يجب أن يجتمع برشلونة وميسي مرة أخرى، قد يكون ذلك بعد انتهاء مسيرته، لكن من الواضح أنه يجب أن يكون هناك عناق أخير بين ناد ولاعب كبير، كلاهما يستحق ذلك".