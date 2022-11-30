عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يكشف موقفه النهائي من استعادة جوارديولا وميسي

صدى البلد

تحدث جوري كرويف، المدير الرياضي لبرشلونة، عن احتمالية عودة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الأسطوري للفريق، والحالي لمانشستر سيتي، بالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

ورغم تجديد عقد جوارديولا مؤخرا مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، إلا أن اسمه دائما ما يرتبط بالعودة لكامب نو.

نفس الأمر ينطبق على ميسي، الذي كان خروجه صادما للجماهير، لكن هناك فرصة لعودته، حيث ينتهي عقده في ملعب حديقة الأمراء، بنهاية هذا الموسم.

وقال كرويف، في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جوارديولا يمثل حقبة كمدرب، لقد وصل إلى مستوى القدرة على اختيار مصيره".

وأضاف: "هناك عدد قليل جدا ممن وصلوا إلى هذه النقطة، هذا هو حلم كل محترف".

وعن عودة جوارديولا لبرشلونة، قال: "ليست لدي أي فكرة، أعتقد أنه سعيد للغاية في سيتي، إنه شخص رائع يطلب النصيحة عندما يحين وقت اللعب".

وعن ليو ميسي، قال: "ما أوضحته والرئيس أيضا هو أنه يجب أن يكون هناك تقارب مع أسطورة مثله".

وختم: "يجب أن يجتمع برشلونة وميسي مرة أخرى، قد يكون ذلك بعد انتهاء مسيرته، لكن من الواضح أنه يجب أن يكون هناك عناق أخير بين ناد ولاعب كبير، كلاهما يستحق ذلك".

برشلونة ليونيل ميسي باريس سان جيرمان مانشستر سيتي بيب جوارديولا كرويف الأرجنتيني ليونيل ميسى جوارديولا ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

بائعة الباخور..قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة..تفاصيل

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

ردده عند الضيق الشديد ولاحظ الفرق.. دعاء سهل وبسيط مأثور عن النبي

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

ترشيحاتنا

يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتركون الاتفاق النووي.. روسيا تعلق على الاحتجاجات الإيرانية

إضراب وغضب بعد مقتل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

بعد موافقة الشيوخ نهائيا.. مخالفات يُحظر فيها التصالح | تفاصيل

وفاة لاعب في مران أتلتيكو توكومان الأرجنتيني

اضطراب وظائف المخ والالتهاب والخرف.. الصين ترعب العالم بسلالة جديدة من كورونا

الوحدة مهمة.. وزير خارجية إيطاليا يحذر من خطر يهدد أوروبا والناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة ما تمت|وفاة مغني أمريكي شهير عن عمر 37 عامًا بعد زواجه بساعات

تعرف على الفرق بين الحشيش والمارجوانا؟ وأيهما أخطر

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

أعراض خفية تكشف إصابتك بالسكر.. وأطعمة تجنبها فورا

فيديو

بسبب خاتم ألماس.. ليلى غفران أمام المحكمة في قضية سب وقذف محاميها السابق

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ