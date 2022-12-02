عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم | مائل للبرودة صباحا .. والقاهرة تسجل 15 درجة ليلا

الطقس اليوم
الطقس اليوم

كشف خبراء هيئة الارصاد الجوية توقعات طقس اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر ، حيث يكون مائلا للبرودة صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

أوضح خبراء هيئة الارصاد الجوية ان طقس اليوم الجمعة سيكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.،بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

تحذير عاجل من الطقس بسبب انخفاض درجات الحرارة| فيديو

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

طقس اليوم الجمعة 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر ضمن طقس اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
العاصمة الإدارية 24 15
6 أكتوبر 25 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 23 14
كفر الشيخ 23 15
المنصورة 24 15
دمياط 23 15
بورسعيد 22 14
الإسماعيلية 25 13
السويس 25 15
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 24 15
طنطا 23 14
شلاتين 28 21
الإسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 23 14
وادي النطرون 24 16
مطروح 22 13
السلوم 20 9
سيوة 20 9
العريش 22 14
رفح 22 14
الطور 28 14
كاترين 18 5
رأس سدر 27 16
نخل 21 5
طابا 22 14
نويبع 24 14
حلايب 25 20
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 27 17
مرسى علم 26 17
الفيوم 24 14
بني سويف 24 13
المنيا 25 11
أسيوط 25 10
سوهاج 26 12
قنا 28 13
الأقصر 26 11
أسوان 27 15
الوادي الجديد 23 8
أبوسمبل 27 15
أبو رماد 26 21
رأس حدربة 24 20

يذكر أن أفادت هيئة الأرصاد الجوية  البلاد تشهد حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة، فرص أمطار خلال يومي الجمعة والسبت، ويشهد طقس اليوم الجمعة فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث من 20% إلى 30% .

كما يصاحب ذلك نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الارصاد أن طقس غدا السبت أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة،

الأرصاد طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

النيابة العامة تحقّق في اختناق 11 عاملا بمصنع ملابس في شبين الكوم

عرض رسمي من سموحة لضم نجم الأهلي وكولر يطلب " فرصة "

ترشيحاتنا

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟|تراجع تاريخي عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مقدم أمريكان جوت تالنت يحذف آخر فيديوهاته..هل عمليات التجميل السبب؟

تراجع غير مسبوق في سعر الدولار العالمي

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هل قراءة سورة يس تقضي الحوائج وتسهل العسير .. اعرف الرأي الصحيح

أكثر من 40 لغة.. اعرف أفضل تطبيقات الترجمة الفورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل مقبرة الملك رمسيس الثاني إلى أمريكا .. معرض افتراضي يثير الجدل

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ