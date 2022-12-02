طقس اليوم | مائل للبرودة صباحا .. والقاهرة تسجل 15 درجة ليلا

كشف خبراء هيئة الارصاد الجوية توقعات طقس اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر ، حيث يكون مائلا للبرودة صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

أوضح خبراء هيئة الارصاد الجوية ان طقس اليوم الجمعة سيكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.،بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم الجمعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر ضمن طقس اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 15

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

شلاتين 28 21

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

وادي النطرون 24 16

مطروح 22 13

السلوم 20 9

سيوة 20 9

العريش 22 14

رفح 22 14

الطور 28 14

كاترين 18 5

رأس سدر 27 16

نخل 21 5

طابا 22 14

نويبع 24 14

حلايب 25 20

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 14

بني سويف 24 13

المنيا 25 11

أسيوط 25 10

سوهاج 26 12

قنا 28 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 23 8

أبوسمبل 27 15

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 24 20

يذكر أن أفادت هيئة الأرصاد الجوية البلاد تشهد حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة، فرص أمطار خلال يومي الجمعة والسبت، ويشهد طقس اليوم الجمعة فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث من 20% إلى 30% .

كما يصاحب ذلك نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الارصاد أن طقس غدا السبت أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة،