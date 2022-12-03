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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متى يزور بوتين منطقة دونباس الأوكرانية؟ .. الكرملين يوضح الأمر

بوتين
بوتين

كشفت روسيا عن الموعد المحدد الذي سيعتزم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، والتي أعلنت موسكو عن ضم أجزاء واسعة منها.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "في الوقت المناسب سيحدث هذا بالطبع. هذه منطقة تابعة للاتحاد الروسي"، لكنه لم يوضح متى يمكن أن يحدث ذلك.

وكانت روسيا رفضت في وقت سابق، شروط الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين سوف يواصل العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنه منفتح، في الوقت نفسه، على إجراء مفاوضات.

وأضاف بيسكوف، أن موسكو ليست مستعدة للدخول في محادثات إذا كان شرط واشنطن أن تغادر روسيا أوكرانيا، مطالبًا الولايات المتحدة بقبول أن تحتفظ روسيا بالأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها.

علي الجانب الآخر، ندد بوتين أمس الجمعة بالسياسات الغربية "المدمرة" الداعمة لكييف، وقال للمستشار الألماني أولاف شولتس، إن الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، "ضرورية ولا مفر منها".

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