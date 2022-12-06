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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد دفنه في لندن.. تحديد موعد عزاء الصحفي محمد أبو الغيط

صدى البلد

أعلن الكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن عزاء الصحفي الراحل محمد أبو الغيط، سيكون السبت المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية.

جاء ذلك خلال منشور له على فيسبوك، وقال: «بعد التواصل مع الأصدقاء المقربين من الزميل العزيز الراحل محمد أبو الغيط أكدوا أنهم نسقوا سابقًا مع أسرة الراحل؛ ليتم تلقي العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل، وبناء عليه سأقوم بتعديل طلبي وطلب زملائي لمجلس النقابة لتحديد موعد لعزاء آخر ببيت الصحفيين، نهاية الأسبوع القادم في مقر النقابة».

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تجربة محمد أبو الغيط الملهمة

وأضاف: نجتمع معًا يوم السبت بمسجد الحامدية الشاذلية لنودع واحدًا من أنبه وأنبغ أبناء جيلي، على أن نجتمع مرة ثانية على حب محمد أبو الغيط في بيته الثاني بنقابة الصحفيين بالتنسيق مع أسرته وأصدقائه لنستعيد معهم تجربته الصحفية والإنسانية الملهمة.

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محمد أبو الغيط.. والصراع مع المرض 

جدير بالذكر أن الصحفي محمد أبو الغيط رحل أمس عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 34 عامًا حيث دفن في لندن.

محمد أبو الغيط موعد عزاء محمد أبو الغيط مسجد الحامدية الشاذلية محمود كامل فيسبوك

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