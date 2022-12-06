إجراء عسكري عاجل من روسيا على الحدود مع أوكرانيا

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة تشكل قوات دفاع إقليمي.

وكتب جلادكوف عبر “تلجرام”، “حرفيا منذ الأيام الأولى لبدء العملية العسكرية الخاصة، ناشد عدد كبير من سكان منطقة بيلجورود الحاجة إلى البدء في إعداد وتشكيل وحدات الدفاع الإقليمي أو الدفاع عن النفس. لقد اتخذنا هذا القرار”.

وأوضح أنه يتم تشكيل ما يسمى بوحدات الدفاع الإقليمي من أولئك الذين لا يمكن استدعاؤهم إلي الجيش لأسباب صحية أو عمرية، ولكن لديهم خبرة قتالية ورغبة كبيرة، إذا لزم الأمر، للدفاع عن وطنهم”.

وأضاف جلادكوف: “يقوم المدربون ذوو الخبرة الذين خاضوا عددا كبيرا من الحروب ولديهم خبرة قتالية بإجراء التدريب والتجمع القتالي للوحدات على أراضي جميع المناطق الحدودية في منطقة بيلجورود”.