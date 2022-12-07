أصالة عن فوز المنتخب المغربي: رفعتوا رأس العرب.. الله يحفظكم

هنّأت الفنانة أصالة المنتخب المغربي بعد الفوز علي منتخب إسبانيا فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.



وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع انستجرام: غير الشطارة فيه مسؤوليّه وفيه إصرار وفيه أخلاق .. رفعتوا رأس العرب الله يحفظكم وللشعب المغربي الحبيب مباركتي ومشاركتي الفرحه معكم ألف مبروك وشكراً لهديّتكم الكبيرة..



وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.