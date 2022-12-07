التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام طلائع الجيش

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، في السابعة مساءً.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: زيزو - مصطفى شلبي - سيد نيمار.

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط.