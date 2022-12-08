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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد أسبوع من الاستقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في غالبية البنوك بعد زيادة 3 قروش الثلاثاء بعد استقرار دام لمدة 5 أيام قبله استمر حتى الاثنين الماضي ، كما استقر أمس الأربعاء واليوم الخميس ليمر 7 أيام بدون زيادة للأخضر في البنوك.

مؤشر الدولار 

ارتفع الدولار على المستوى العالمي، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية . 

وشهد الأخضر صعودا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 105.21 ، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

مؤشر الدولار العالمي

ووصلت عقود مؤشر الدولار 105.31 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 105.20، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 105.20  نقطة، وذلك بارتفاع قيمته 0.21 دولار وبنسبة 0.20%.

يذكر أن مؤشر الدولار قد تراجع بقوة على مدار الأيام الماضية على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة ، منوها بأن الشهر الحالي قد يشهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

وعاود الأخضر ارتفاعه  من جديد مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عاملين أكثر مما كان متوقعاً في نوفمبر، مما قد يعطي الفيدرالي الأميركي حافزاً أكبر لرفع أسعار الفائدة.

وكان المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الأخضر ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه  اليوم الخميس 8-12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

وشهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك العاملة في مصر،، عند مستويات 24.64  جنيه للدولار الواحد.

مؤشر ‎الجنيه المصري 

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عن تبني الحكومة خطة عاجلة تعمل عليها كافة أجهزة الدولة، لتوفير موارد غير تقليدية من النقد الأجنبي الفترة المقبلة.

الدولار 

واستقرت الورقة الخضراء بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجلت أمام الجنيه مستويات 24.64 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الملايين يوميا بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.56 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.65 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ويهتم التجار والمستوردين، بسعر الدولار بيع وشراء يوميا وكذلك رجال الأعمال،  إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.54 جنيه للشراء و”24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.54 جنيه للشراء، “24.59 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي اليوم “24.54 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.59 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح “24.54 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر “24.65 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويهتم الكثير بـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.54 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.59 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.65 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.58 جنيه للشراء 24.64 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.56 جنيه للشراء، 24.63 جنيه للبيع.

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