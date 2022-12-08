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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الشيشة برخصة.. ماذا ينتظر أصحاب المقاهي بعد تطبيق قانون المحال العامة الجديد؟

المقاهي
المقاهي

يتسائل الكثير من أصحاب المقاهي عن رسوم ترخيص الشيشة وآلية هذا الترخيص، خاصة بعد توجيهات الحكومة الأخيرة وإعلان تطبيق قانون المحال العامة الجديد.. فماذا ينتظر أصحاب المقاهي؟

َوأعلنت وزارة التنمية المحلية، بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على مختلف الأنشطة، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 11/12/2022.

ويسمح القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 بترخيص الشيشة وتقديمها ولكن وفق ضوابط ورسوم معينة.

ترخيص الشيشة بالقانون الجديد

نصت المادة رقم 22 من الفصل الخامس بالقانون على أن: لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم الشيشة "النارجيلة" وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص.

وحدد قانون المحال العاصمة أن الترخيص يكون وفق الاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.

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رسوم ترخيص الشيشة بالمقاهي

رسوم ترخيص الشيشة أو غيرها، لن يكون بالتساوي بين المناطق، حيث ستكون في المناطق الشعبية رسومها أقل من المناطق الراقية كالمهندسين والزمالك والعواصم والأماكن المتميزة، وفقا لمحمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، أن المناطق ستكون مقسمة 4 أقسام كالآتي:

1- رسوم ترخيص الشيشة في القرى تبدأ بـ600 جنيه إذا كانت مساحة المحل تصل إلى 15 مترًا، و800 جنيه إذا كانت مساحة المحل أكثر من 100 متر.

2- رسوم ترخيص الشيشة تتراوح ما بين 2000 إلى 8000 جنيه في المدن والأحياء.

3- الرسوم تتراوح ما بين 7000 إلى 10 آلاف جنيه في عواصم المحافظات.

4- تختلف قيمة الرسوم في الأماكن المتميزة لتتدرج اعتبارًا من 5000 و7000، وصولًا إلى 10 آلاف جنيه.

كيف يتم تحديد رسوم الشيشة؟

رسوم ترخيص الشيشة بالمقاهي لا علاقة لها بأعداد الشيشة الموجودة، وإنما مساحة المحل والمنطقة، وفقا للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة. 

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