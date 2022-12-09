سوسن بدر: قضيت الثانوية في عروض الأزياء.. والمرض منعني عن"الواد سيد الشغال"

حلت النجمة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

تحدثت النجمة الكبيرة سوسن بدر، عن علاقتها بالمسرح، كاشفه أنها كانت تذهب المسرح، كثيرا، مع والدتها الفنانة آمال سالم، موضحه أن والدتها لم تكن نجمة كبيرة أو تحصل على أدوار بطولة، إلا أنه لا يوجد أحد، حاليًا، يمكنه تقديم دورها بالمسرحية مثلها.

وأضافت أنها تربت على حب رائحة خشبة المسرح وستائره، مشيرة إلى أن دور والدتها "الخالة آمونة" في مسرحية "ريا وسكينة"، هو الأقرب لشخصيتها.

سوسن بدر: زمان كان حوالينا أضواء كتير وبنجري من استوديو للتاني

قالت النجمة الكبيرة سوسن بدر،: "في يوم من الأيام الأضواء كانت لا تنطفئ علينا لحظة، وكنا نجري من استوديو لاستوديو".

وأشارت: "زمان كان حوالينا أضواء كتير والموبايل مابيبطلش رن، دلوقتي كل ده قل"، لافتة: "إذا وافقت على أي عمل فني بيكون بالنسبة لي مهمة مقدسة هعملها على أكمل وجه".

سوسن بدر تكشف سبب اعتذارها عن مسرحية الواد سيد الشغال

تحدثت النجمة الكبيرة سوسن بدر، عن مشاركتها في مسرحة "الواد سيد الشغال", قائله: "أنا اللي بدأت المسرحة مع الأستاذ عادل إمام ومدام رجاء والأستاذ مصطفى وكل مجموعة المسرح".

وأشارت: "حصلي ظرف صحي جعلني اعتذر عن العمل، وجاءت لي حصوه في الكلى"، موضحه: "حاولت أخذ أدوية وحقن لاكمال العمل واستحملوني وحاولي معايا، لكن وصلت لمرحلة صحية خطر، ورجعت من الإسكندرية للقاهرة، وجاءت الفنانة مشيرة وأنقذت الموقف بشكل سريع واستكملت المسرحية".

سوسن بدر: أول يوم تصوير بالنسبالي ذعر ورعب

قالت النجمة الكبيرة سوسن بدر،: "كل يوم يمر علي أشعر أنني لدي القدرة والرغبة والشغف لعمل شيء هو بالنسبة لي بداية عمر جديد ليس له علاقة بالسن".



وأضافت: "بكون خايفة مع كل دور بيجي ليا، وأول يوم تصوير بيكون بالنسبة لي ذعر ورعب، وبكون طوال الوقت خايفة هل أنا اشتغلت كويس ولا لا وعملت شغلي كويس ولا لا".



وأشارت: "أما بيتعرض ليا شغل مش بتفرج عليه، لأن بيكون عندي ذُعر ربنا ما يوريه لحد، وبكون مستخبية من الناس ومش عايزة أنزل من البيت، وبكون مش عايزة الناس تشوفني"، متابعة: "أما يخلص الشغل ببدأ أشوف الناس هتقولي ايه، وبعتبر الذي سيقال بنسبة أكبر هو المعيار الحقيقي".

سوسن بدر: أي عمل فني بيكون بالنسبة لي مهمة مقدسة

قالت النجمة الكبيرة سوسن بدر،: "إذا وافقت على أي عمل فني بيكون بالنسبة لي مهمة مقدسة هعملها على أكمل وجه".

وأضافت: "إذا كان مجرد مشهد أو جملة ببذل أقصى جهدي"، لافته: "لو قبلت الدور حتى لو صغير بكون في منتهى الإخلاص والتفاني في أداءه مثل أي دور أقدمه".

وتابعت: "بأدي الدور بكل إخلاص من شدة حبي لشغلي ومن شدة حبي للمهنة"، منوهه: "ربنا مدانيش موهبة في أي حاجه تانية إلا في التمثيل والطبيخ".



سوسن بدر: رجاء الجداوي نموذج للست الحلوة.. وقضيت الثانوية في عروض الأزياء

تحدثت النجمة الكبيرة سوسن بدر، عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قائلة: "علاقتي بدأت مع رجاء الجداوي من لما كانت أشهر وأجمل عارضة، وكانت نموذجا للست الحلوة إزاي تقعد وتتحرك".



وأشارت: "بدأت في عروض الأزياء قبل التمثيل، وقضيت 2 و3 ثانوي في عروض الأزياء"، موضحة: "قرأت إن كان في بيت أزياء ومصر كان فيها بيوت أزياء كبيرة جدا زي أوروبا وباريس وإيطاليا كان منهم بيت أزياء في شارع قصر النيل وطالب عارضات أزياء فقولت أنا هروح".



وتابعت: "ووالدي ووالدتي لم يعارضوا ومامتي جت معايا، وفي اليوم ده اتعرفت على مدام رجاء الجداوي"، موضحة: "كانت مدام رجاء بتدربنا بعد ما نجحت أن وزميله ليا اسمها رندا، إزاي نقعد وازاي نحط الأيد وازاي منضحكش بصوت عال، إزاي يبقى في رقي بشكل عام، ونقول إيه ومنقولش إيه".



