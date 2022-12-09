حدث ليلا .. كشف تفاصيل مقتل محامي كرداسة .. فوداكوم تستحوذ على 55% من فودافون مصر .. إصابة سيلين ديون بمرض نادر

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022 عددا من الاخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة قتل المحامي بنداري حمدي بكرداسة، حيث أعلنت النيابة العامة عن استجوابها للمتهم فيما هو منسوب إليه من اتهام، حيث أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده في تواطؤ المجني عليه مع طليقته كما أقر بأن قطعة الملابس المضبوطة ملكًا له، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في ارتكاب الجريمة.

أتمت مجموعة فوداكوم المحدودة الجنوب أفريقية، صفقة شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر للاتصالات، بما قيمته 59.7 مليار جنيه، بعدد 132 مليون سهم، خلال جلسة تداول أمس الخميس ...

كشف نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، عن توقعاته بشأن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 خلال الفترة المقبلة.

أكد الكاتب الصحفي محمد زاهد، رئيس تحرير انبندنت تركيا، أن زيارة الرئيس الصيني للسعودية رسالة الى المانيا وبريطكانيا ورويسيا وامريكا والهند.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الروسي بوتين، قام بعمل بيان، وتحدث عن السلاح النووي، ووجه رسائل هامة وواضحة للعالم الغربي، وتحدث عن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.

حل الكابتن محمد بركات لاعب النادي الأهلى والمنتخب الوطني السابق، ضيفا ببرنامج حبري سري لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الهامة.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، سيدفع نصف الغرامة فقط لنادي الزمالك. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يتمسك بضم مدافع مميز في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير في إصابات أكثر من لاعب في مركز الدفاع.

حل الفنان اللبناني رامي عياش، ضيفا علي الفنانة أنغام ببرنامجها المذاع عبر قناة دي ام سي ، للحديث عن كواليس من حياته الشخصية وأسرار من حياته الفنية.

توفيت منذ قليل فنانة تونسية شهيرة بعد صراع مع المرض، وتعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة

أكد الفنان تامر فرج أنه فوجيء بتداول العديد من الأخبار حول تعرضه لحادث تصادم خطير فى منطقة السادس من أكتوبر. وأضاف تامر فى تصريح خاص لصدى البلد أن ما حدث هو أثناء توجه إلى منزله بحى الأشجار

صرحت المغنية الكندية سيلين ديون بأنها مصابة باضطراب عصبي نادر يسمى متلازمة الشخص المتصلب الذي يسبب تشنجات عضلية ودفعها إلى تأجيل بعض العروض الأوروبية.

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خططاً لتشييد أطول برج في العالم كجزء من مخطط رئيسي على مساحة 18 كيلومتراً مربعاً شمال الرياض، بحسب مجلة

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، أمس /الخميس/ في باريس مع الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت، الجهود المشتركة المستمرة الهامة لدعم أوكرانيا في مواجهة حرب روسيا. وشددت شيرمان على حالة القلق المشترك بشأن محاولات جمهورية الصين الشعبية لتقويض الوضع الراهن في مضيق تايوان

واصلت أسعار النفط انخفاضها في ختام تعاملات أمس الخميس، للجلسة الخامسة على التوالي بسبب المخاوف من ضعف الطلب

عوض الدولار أمس بعض الخسائر التي سجلها في اليوم السابق بعد أن ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات أخرى، 0.19 بالمئة إلى 105.33 في الجلسة الآسيوية، بعدما تراجع 0.42 بالمئة خلال الليل، فيما كان أول هبوط له منذ يوم الجمعة.

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، استدعاء السفير الإيراني لديها وذلك بعد أنباء عن إعدام أول متظاهر في إيران.