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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمبتدئين| سوزوكي هاتشباك بـ 60 ألف جنيه

سيارة سوزوكي ماروتي
سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011

يحتاج المواطنين المقبلين علي تعلم قيادة السيارات إلي شراء سيارات صغيرة، ويسهل قيادتها، وبأسعار متوسطة، بالتالي يضم السوق المصري للسيارات المستعملة إصدارات متنوعة من السيارات التي يحتاج اليها المواطنين، ومن هذه السيارات سوزوكي ماروتي موديل 2011، التي تنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة، كما أنها من السيارات التي نالت أعجاب المصريين بفضل انخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011

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مواصفات سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011

تستمد سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 قوتها من محرك سعة 800 سي سي، مزود بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتقدم السيارة باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 79999ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة عام .

سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011


تحتوي مقصورة سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 علي الكثير من التجهيزات منها، كاسيت، وراديو، و4 سماعا ت بالأبواب الأربعة، ومخارج تهوية أمامية، وأزرعه بالمقود للتحكم في تشغيل وإيقاف الإضاءة الأمامية، والخلفية، والمساحات الأمامية والخلفية، وعدادات قياسية للسرعة، بالإضافة الي إضاءة داخلية للقراءة، وزجاج أمامي يدوي، وزجاج خلفي يدوي، ومساحات إضافية بالأبواب الجانبية للتخزين، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الباب من الداخل، ودرج تخزين إضافي بالتابلوة الأمامي، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر،  ومساحة إضافية صغيرة أمام ناقل الحركة، وأحزمة أمام أمامية وخلفية.

سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011

تظهر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 من الخارج بشكل مميز وشبابي بفضل احتوائها علي ، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وعلي صداد أمامي وصداد خلفي باللون الأسود، بالإضافة الي أن الإشارات الأمامية تم وضعها في مقدمة صداد السيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي، ومرايات جانبية باللون الأسود يمكن التحكم في إعادة ضبطها وضمها بشكل يدوي، وإشارات جانبية إضافية تم وضعها علي جنبي الرفارف الأمامية، وتمتلك من الخلف مساحة للزجاج الخلفي .

سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011

سعر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011

تعرض سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 للبيع بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

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