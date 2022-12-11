41 جوهرة الحياة.. شقيقة رونالدو تفجر مفاجأة مدوية بشأن اعتزال الدون

ألمحت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى استمرار “الدون” في الملاعب، حتى سن 41 عاما.

وانتشرت شائعات خلال الساعات الماضية، حول اعتزال كريستيانو رونالدو، كرة القدم “نهائيا” بعد وداع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022، أمس السبت، بالهزيمة أمام المغرب.

وكتبت شقيقة رونالد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عقب وداع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2021:" 41 هو جوهرة الحياة"، في إشارة إلى استمرار رونالدو صاحب الـ “37 عاما” في الملاعب حتى خوض بطولة كأس العالم 2026.

بكاء كريستيانو رونالدو:

وعاش رونالدو صدمتان في بطولة كأس العالم 202، الأولى بجلوسه على دكة البدلاء أمام سويسرا في ربع النهائي، وضد المغرب في نصف النهائي، والثانية هي وادع البطولة.

ودخل كريستيانو رونالدو في حالة صدمة وبكاء، عقب الهزيمة أمام منتخب المغرب، وضياع حلم الفوز بلقب كأس العالم.

وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره التاريخي على البرتغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بربع النهائي.