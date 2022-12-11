اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تكشف أسباب إصدار قانون لها| فيديو

قال محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن الهدف الرسمي من قانون تراخيص المحال العامة؛ هو إدماج القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي، وتمكين الأشخاص الذين يمتلكون مؤسسات تجارية، من الحصول على تراخيص لمؤسساتهم بسهولة تامة.

واضاف "محمد عطية الفيومي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن مصر بها عدد كبير جدا من المؤسسات الاقتصادية غير مرخصة؛ وهذا وضع غير صحيح بالمرة، وكان لا بد من إيجاد حل لذلك، لافتا إلى أن قانون تراخيص المحال العامة، هو الحل الأمثل.

وأشار محمد عطية الفيومي، إلى أن قانون تراخيص المحال العامة، يسمح بتغيير النشاط الخاص بالمحال؛ في حال وجود رخصة مسبقة، ويتم تعديل النشاط الخاص بالمؤسسة أو المحال فقط؛ تسهيلا على المواطنين في الاستمرار في أنشطتهم التجارية.

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