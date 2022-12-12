عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة عدم تنفيذ قانون المحال العامة.. فيديو

المحال العامة
المحال العامة

قال محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة يخاطب كل المحال العامة التي تمارس نشاط تجاري أو حرفي أو خدمي أو تسلية وترفيه أو احتفالات.

txt

هنخلي الوزراء يعدل.. العليا لتراخيص المحال تزف بشرى عن شرط الموافقة الأمنية

txt

90 % غير مرخصة.. محلية البرلمان تكشف مفاجأة بشأن المحال العامة.. فيديو

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية على قناة "أون إي"، أنه هناك ما يقرب من 316 نشاطل مخاطبون بهذا القانون، لافتا إلى أن الترخيص يتم بإجراءات مبسطة وفقا لهذا القانون، حيث يقدم المواطن طلب لمركز التراخيص الموجود في الحي، مرفق به بعض الأوراق البسيطة أهمها صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو التمليك.


وأكد أن هناك إجراءات مبسطة  للحصول على تراخيص، حيث نعطى مهلة لمدة عام لغير المرخص لتقديم الأوراق ويحصل على الترخيص خلال 90 يوما فقط على أقصى تقدير


وأشار: "إذا كان المحل سيتعامل مع الأحذية فلابد من المواطن تقديم شهادات صحية للعاملين في هذا المحل"، موضحا أن القانون القديم كان يفرض رسم تفتيش سنوي، وتم  تقليص تلك الاجراءات في القانون الجديد بأن يدفع الرسم مرة واحدة فقط.

 

وتابع أن فلسفة هذا القانون تأتي في إطار إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإجراءات في القانون القديم الذي تم إصداره عام 1954 كانت معقدة جدًا تعوق عددًا كبيرًا من المحلات في عملية الترخيص.

 

واسترسل: "في حال عدم الامتثال لنص ومدد الحصول على التراخيص اللازمة، سيتعرض المحل لعقوبة الغلق إداريا، وتحرير محضر بجنحة تتراوح غرامتها ما بين 20 50 ألف جنيه،  وفي حال تكرار المخالفة يضاف للعقوبة  الحبس ".

المحال العامة قانون المحال العامة محمد عطية الفيومي القانون المحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

ظاهرة فلكية فوق الكعبة غدا.. ماذا سيحدث؟

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

ترشيحاتنا

حصاد 2022 .. أكبر عمليات اختراق وتسريب بيانات حدثت هذا العام

ملياردير ياباني يختار 8 أشخاص لاصطحابهم إلى القمر.. ما القصة؟

دعاء الثلث الأخير من الليل للرزق .. اللهم اصرف عنّي الفقر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

فضل قيام الليل للزواج.. الإفتاء: هذه الآية تعجل بالفرح و7 جوائز أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

طريقة عمل البرجر اللحمة فى المنزل

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ