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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. حفل تكريم أوائل الخريجين بـ "حقوق" عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عقد الحفل السنوي الذي تقيمه وحدة ضمان الجودة بالكلية لتكريم أوائل الفرق من الشعب المختلفة والخريجين (عربي - انجليزي - فرنسي) وأوائل الدبلومات والطلاب المتميزين في كافة المجالات والموظف المثالي والعامل المثالي وذلك عن العام الدراسي 2021/2022.

ويأتي ذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٢ في تمام الساعة الخامسة والنصف بمدرج الاحتفالات في الكلية.

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وكان قد عقد مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس، جلسته الشهرية العادية برئاسة  الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، وبحضور السادة الوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء المجلس من الداخل والمستشار أحمد سعد الدين، النائب الأول لمجلس النواب، وعضو المجلس من الخارج.

وناقش المجلس العديد من المسائل منها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول التى سوف تنطلق مع مطلع الشهر القادم، وشئون الدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع، وشئون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

كما وافق المجلس على إنشاء  خمس جوائز علمية بتمويل من أساتذة الكلية توزع سنويا على الباحثين والطلاب المتفوقين، وهى على النحو التالى جائزة  الدكتور حمدى عبد الرحمن  لأفضل رسالة  دكتوراه بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيها، وجائزة الأستاذ الدكتور جميل عبد الباقى للطالب الأول  على مستوى دبلومات الدراسات العليا بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيها، وجائزة  الدكتور أحمد قسمت الجداوى للطالب الأول على الشعبة الفرنسية بمبلغ  ١٠٠٠٠  جنيها، وجائزة الأستاذ الدكتور أحمد صبحى العطار للطالب الأول على الشعبة الإنجليزية  بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيها، وجائزة  الدكتور محمود لطفى للطالب الأول على الشعبة العربية بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيها.

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