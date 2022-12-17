عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برامج جديدة لكوادر تلبي متطلبات سوق العمل .. حصاد جامعة عين شمس السنوي

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس في مصر خلال عام 2022 طفرة كبيرة لتحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة متميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية – برامج إنسانية – برامج أدبية ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

txt

الثلاثاء.. حفل تكريم أوائل الخريجين بـ "حقوق" عين شمس

txt

الثلاثاء.. ورشة عمل للتأهيل لاختبار الأيلتس بجامعة عين شمس

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تحرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للاستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكليات وافتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية وذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلًا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات، كما يتم تقديم تلك البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

برامج وبروتوكولات التعاون

وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للجامعة نحو المجتمع فإنها تشرف على تنفيذ برامج وبروتوكولات التعاون المشترك بين الجامعة وبين الجهات والمؤسسات الخارجية التي يتم بموجبها تقديم منح دراسية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين وفقًا لشروط ومعايير محددة للقبول بتلك المنح وشروط اخرى لضمان استمرار تمتعهم بالاحتفاظ بتلك المنح بالجامعة وذلك للنهوض بالعملية التعليمية بضم الطلاب المتفوقين لكليات الجامعة ورفع المستوى العلمي للطالب المصري من خلال برامج التبادل الثقافي والمعرفي مع الجهات المانحة ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر الإشراف على تنفيذ البروتوكولات مع (هيئة الإميديست – الشركة المصرية للتكرير – AUC & USAID ) بكليات الجامعة المختلفة، ويتم تجديد تلك المنح سنويا وأخرى يتم التعاون عليها لعدة سنوات قادمة.

ويسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في مصر وذلك من خلال غرس ركائز المعرفة، والابتكار والبحث العلمي، والتنمية الاقتصادية والمسئولية المجتمعية والمسؤولية البيئية في البنية التحتية الأساسية للدراسات الجامعية، وتتمثل رؤية اتفاقيات التعاون في خلق كادر من الأفراد القادرين على التغيير والمؤثرين في إحداثه ولديهم القدرة على إيجاد حلول للمشكلات والذين يحترمون ويؤيدون القيم المجتمعية مع القدرة على طرح حلول لتحديات التنمية في مصر.

كما تستهدف المنح حصول ما لا يقل عن 10% من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عليها وذلك للمساهمة في دعم التنوع ونمو مستقبلنا الجماعي، وسيحصل هؤلاء الطلاب إلى جانب التعليم العالي المتميز في بعض المنح المقدمة على خدمة التدريب على استخدام اللغة الإنجليزية، والتدريب على ريادة الأعمال، والحصول على الاستشارات المهنية، والدراسة لمدة فصل دراسي أو صيفي واحد في الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول على خدمات التوظيف، وتدريب من أجل آليات إحداث تنمية شاملة للشخصية والمهارات وذلك لبناء جيل من وكلاء التغيير وقادة التطوير والابتكار في مصر في المستقبل، وتعد هذه المنح الدراسية بمثابة وعاء للتعليم الذي يتاح للطلاب وبالتالي تحقيق المزيد من الاستدامة الاقتصادية، والإدماج الاجتماعي، والعدالة البيئية في مصر بحلول عام 2030 لمزيد من التميز والابتكار.

وتحرص جامعة عين شمس على تنظم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات، لمساعدة الطلاب فى الحصول على وظائف بعد الانتهاء من الحياه الدراسية و تشارك فى هذه الملتقيات التوظيفية عدد كبير من الشركات.

جامعة عين شمس برامج جديدة التنمية المستدامة التعليم الجامعي البحث العلمي متطلبات سوق العمل جودة التعليم والاعتماد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

إصابة بالجمجمة وقطع الأذن اليمنى.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

شكرًا يا أسود.. كرواتيا تفوز بالبرونزية والمغرب رابع كأس العالم 2022

موضوعات متعلقة

خبراء تعليم يكشفون أثر العقاب البدني على الطالب في المدارس وطرق مواجهته وأبرز البدائل التربوية.. ويؤكدون: سلوك عقيم للمعلم الضعيف.. ويطالبون بالتأهيل التربوي الأكاديمي للمدرس

إنجازات كبيرة بمشروع محو الأمية.. حصاد جامعة عين شمس خلال 2022

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

خبراء يكشفون أهمية الأنشطة المدرسية ودورها في تنمية الطلاب.. ويؤكدون: تطويرها يشعل المنافسة بينهم وإخراج طاقاتهم فيها.. وتهدف إلى التعرف على والإبداع والابتكار لديهم

ترشيحاتنا

نجم المغرب: التواجد بين أول 4 منتخبات بكأس العالم أمر يدعو للفخر

متعودة على كدا | نضال الأحمدية تهاجم هيفاء وهبي .. وخايفة من أصالة

برونزية ببريق ذهبي.. تعليق مثير من مدرب كرواتيا بعد الفوز على المغرب

أول تعليق من «الركراكي» بعد فشل المغرب في التتويج ببرونزية مونديال قطر

شالوا اسمي.. وزير الشباب والرياضة الأسبق يحرج نادي الزمالك

شحاتة يدعو الشباب للإقبال على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خيالي.. اعرف سعر فستان ميان السيد| مش هتصدق

مخاطر عالية جدا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة النيئة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

مكون رخيص موجود بكل بيت يحمي من السرطان وأمراض القلب.. لن تتوقعه

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ