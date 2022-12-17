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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد السلة يوقف المدير الفني للأهلي مباراتين ويغرمه 30 ألف جنيه

أوجستي بوش
أوجستي بوش

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، اجتماعًا ظهر اليوم السبت بمقر الاتحاد في حضور أعضاء مجلس الإدارة.

 

وأصدر مجلس الإدارة عدد من القرارات جاءت كالتالي:

1- إيقاف أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي مباراتين وغرامة مالية 30 ألف جنيها.

2- تعيين المهندس خالد القوصي عضو مجلس الإدارة رئيسًا للجنة الفنية بالاتحاد.

3- استضافة مشروع HER العالمي والذي يهدف لتطوير كرة السلة النسائية على مستوى الناشئات

 

بعد الهجوم على اتحاد السلة .. إحالة أوجستي بوش مدرب الأهلي للتحقيق

وكانت قرّرت لجنة الانضباط باتحاد كرة السلة، إحالة الاسباني أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي إلي التحقيق بعد الهجوم الذي شنّه مدرب المارد الأحمر علي الاتحاد.

وقام اتحاد السلة بإخطار النادي الأهلي بشكل رسمي عن قرار تحويل المدرب الإسباني إلى التحقيق، بعد التغريدة التي قام بكتابتها مؤخرًا.

لا تعرفون شيئًا عن العدالة.. هجوم حاد من «أوجستي» على اتحاد السلة
وشنّ أوجستي بوش هجومًا عنيفًا على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بعد قرار إيقاف لاعب الأهلي عمرو الجندي لمباراتين وتوقيع غرامة عليه 20 ألف جنيه.

وكتب أوجستي بوش، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "دعونا ننسى الألوان والأندية والمنافسة ونركز فقط على الحقائق، أمامنا تصرفان مختلفان وتمت مُعاقبتهما بنفس العقوبة وهي الإيقاف لمباراتين وغرامة مالية»، مستعينا بفيديو لمحترف الزمالك السابق وهو يقوم بالاعتداء على أحد لاعبي الجزيرة في الموسم الماضي.

وقام “أوجستي” بنشر فيديو سابق لمحترف نادي الزمالك خلال تعديه على لاعب نادي الجزيرة بالضرب في مباراة جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي.

وأضاف: «إشارة (خاطئة) لصديق في المدرجات = ضرب شخص ما، كلمة العدالة ليست في قاموس الاتحاد المصري لكرة السلة»

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