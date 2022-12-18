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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ختام فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة،اليوم ،حفل ختام فعاليات حملة الـ 16يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وممثلى منظمات المجتمع المدني، والأساتذة والطلاب، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

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‎ويتحدث خلال حفل ختام الفعاليات كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجامعة، والدكتور محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، والدكتورة أميرة تاوضروس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

‎ويتضمن حفل الختام عرض فيديوهات تسجيلية عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، وآخر عن مبادرة  شباب من أجل التنمية، كما تتضمن الفعاليات عرضا للشباب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية، وتُختتم الاحتفالية بحفل موسيقى عربية عن "المرأة المصرية" لكورال شباب الهيئة العامة لقصور الثقافة.

‎جدير بالذكر أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، نظمت الأسبوع الماضي، يومًا رياضيًا وترفيهيًا بالمدينة الرياضية بالجامعة، بالتزامن مع حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المرأة وتمكينها وحمايتها من جميع أشكال العنف ضدها، والمساهمة في تنفيذ محور الإستراتيجية الوطنية الخاص بالنهوض بالمرأة 2030.

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة القاهرة ختام فعاليات حملة الـ 16يوما مناهضة العنف ضد المرأة الدكتور محمد عثمان الخشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد Jobs Education

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