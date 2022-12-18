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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة مفاجئة.. وزير الدفاع الروسي يتفقد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بأوكرانيا

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع، سيرجي شويجو، أجرى زيارة إلى المنطقة العسكرية الجنوبية، وتفقد القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أجرى وزير دفاع روسيا الاتحادية، الجنرال سيرجي شويجو، زيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية، وتفقد تجمع القوات في مناطق العملية العسكرية الخاصة".

وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن مروحية أقلّت شويجو إلى مناطق انتشار القوات الروسية، والتحصينات والخطوط الدفاعية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشار البيان إلى أن شويجو تحدث مع عدد من العسكريين والجنود وشكرهم على أدائهم المثالي أثناء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

وانتقل شويجو بعد رحلته إلى مركز قيادة القوات واستمع إلى تقارير من القادة العسكريين حول وضع وأعمال الجيش الروسي في مناطق العملية العسكرية الخاصة.

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