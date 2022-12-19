اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بقوة بعدما سجّلت أعلى مستوى لها الخميس 15 ديسمبر الحالي ، حيث فقد الجنيه الذهب 400 جنيه دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأمس إذ سجل 14,400 جنيه، فيما سجل اليوم 14000 جنيه، فيما تراجع الجرام عيار 12 مسجلا 1,000 جنيه للمرة الأولى منذ عدة أيام.

كما سجل عيار 21 تراجعا بقيمة 200 جنيه، فيما عاد الجرام عيار 14 ليسجل 1,167 جنيها مرة أخرى بعد تخطيه مستويات قياسية.

ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1700 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 200 جنيه، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 971 جنيها، وعيار 14 سجل 1,167 جنيها.

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انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

أسعار الذهب عالميًا

واستقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,794 دولارا بعد 1808 دولارات الخميس، وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب استقرارا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي"31.1 جرام، 1,794.82 دولارا.

الذهب

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,000 بعد 2,143 جنيهًا للشراء الجمعة الماضي.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,750 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,457 و 1,500 جنيه.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى المواطنون بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الاثنين، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1750 جنيه للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين : 2,000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1,700 جنيهًا للبيع و 1750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1500 جنيها

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,167 جنيهًا

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 14000 جنيه

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1,794 دولارا.