لافروف: ما يحدث الآن نتيجة النهج الغربي لعزل روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن ما يحدث الآن هو نتيجة النهج الغربي لعزل روسيا وعدم السماح لها بالتصرف بشكل مستقل.

وقال لافروف: “لكان هناك حاجة ماسة إلى التدخل وإطلاق العملية العسكرية الخاصة لمنع تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا”.

وأوضح أنه “لا يوجد أحد يحب محاولات الولايات المتحدة فرض هيمنتها على العالم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أمله في التوصل للسلام في أوكرانيا خلال العام المقبل 2023.

وقال جوتيريش في مؤتمر ختام نهاية العام: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023”.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة مهتمة جدا بشأن تسريع عملية تبادل الأسرى في النزاع الأوكراني، وخصوصا مع اقتراب أعياد الميلاد.

إلي ذلك، قال جوتيريش، إنه لا يرى آفاق عقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب.