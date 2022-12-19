عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: ما يحدث الآن نتيجة النهج الغربي لعزل روسيا

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن ما يحدث الآن هو نتيجة النهج الغربي لعزل روسيا وعدم السماح لها بالتصرف بشكل مستقل.

وقال لافروف: “لكان هناك حاجة ماسة إلى التدخل وإطلاق العملية العسكرية الخاصة لمنع تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا”.

وأوضح  أنه “لا يوجد أحد يحب محاولات الولايات المتحدة فرض هيمنتها على العالم”.

بسبب تصريحاته.. روسيا توبخ رئيس وزراء بريطانيا وتحرض الأرجنتين ضده

بأبخس الأثمان.. الكشف عن خطة روسيا لتدمير منظومات "باتريوت" في أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أمله في التوصل للسلام في أوكرانيا خلال العام المقبل 2023.

وقال جوتيريش في مؤتمر ختام نهاية العام: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023”.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة مهتمة جدا بشأن تسريع عملية تبادل الأسرى في النزاع الأوكراني، وخصوصا مع اقتراب أعياد الميلاد.

إلي ذلك، قال جوتيريش، إنه لا يرى آفاق عقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب.

روسيا لافروف الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

البنك المركزي يتدخل لإنقاذ سوق الذهب.. مفاجأة بشأن الأسعار

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يعلن عن تسعيرة جديدة للغاز

بسبب تصريحاته.. روسيا توبخ رئيس وزراء بريطانيا وتحرض الأرجنتين ضده

تراجع كبير في أسعار الذهب والدولار الأمريكي عالميا

وثائق سرية تكشف تدخل FBI في إدارة تويتر.. تفاصيل

بأبخس الأثمان.. الكشف عن خطة روسيا لتدمير منظومات "باتريوت" في أوكرانيا

مبابي يحرج ماكرون.. ورئيس فرنسا يصدر قرارا بشأن تدريب منتخب الديوك

العام المقبل.. الأمم المتحدة تعلق على إمكانية التوصل للسلام في أوكرانيا

إسرئيل في خطر.. صحيفة أمريكية تصدم نتنياهو

ترشيحاتنا

التموين تطمئن المواطنين: 400 ألف طن أرز زيادة عن استهلاكنا ..فيديو

روسيا ترد على محاولات الاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار الغاز

راعوا علاقات الصداقة.. إيران تسلم مذكرة احتجاج إلى الصين

ساعدونا.. زيلينسكي يوجه مناشدة عاجلة لـ إستونيا

الاتحاد السكندري يعمق جراح سموحة بثنائية في الدوري

أسعار الدواجن.. هل تنخفض بعد الإفراج عن أعلاف بإجمالي 632 مليون دولار؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنتظر ميسي.. قصة أشهر مسلة أرجنتينية في بوينس آيرس|صور

رقم خيالي ومطرزة بالذهب.. تعرف على سعر عباءة ميسي في المونديال

مش هتصدق شكلها.. إطلالة ياسمين صبري تكشف خسارة وزنها

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

فيديو

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

محصلش حاجة .. تفاصيل أقوال سعد الصغير بعد مطاردته لزوجته برلنتي عامر

صورني عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال "فيديو جراف"

بتحبني وماكنتش عاوزه خطيبها.. اعترافات شابة وجارها تخلصا من والدتها| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ