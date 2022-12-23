افتتاح السوق الخيرى التاسع للمجلس القومي للمرأة بالدقهلية

افتتحت الدكتورة أمينة شلبى مقررة فرع المجلس القومى بالدقهلية، السوق الخيري التاسع للمجلس القومي للمراة بالدقهلية بعنوان"ست الستات المصرية" والمنعقد بنادى جزيره الورد بالمنصوره لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنتجات الدورات التدريبية التى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مكتبة المنصوره العامة بإشراف جيهان احمد عبد الحافظ مدير المكتبة وذلك بحضور ايزيس محمود حافظ مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية والحملات بالأمانة العامة ايمان طرشوبى مقرر مناوب الفرع و جيهان عبد الحافظ مقرر مناوب ثانى الفرع وأعضاء المجلس القومي للمراة بالدقهلية"سهير عزالعرب ، شهيرة حامد ، دكتوره نهاد كمال الدين واد أمانى غبور ، الدكتوره دينا سلام والدكتوره سلوى زيد .

وقد ضم المعرض العديد من المعروضات "ديكاوباج و اشغال يدويه وتابلوهات واكسسوارات وشنط خوص وجلد ومنتجات طبيعيه للبشره وكروشيه ومخبوزات ورسومات ذيتيه وريزن " وقد شهد السوق إقبال كبير.

وأثنى الجميع على جودة ورقى المعروضات وصاحب افتتاح السوق عزف موسيقى النغمات الشرقية الساحرة عزفها كارولين فرج كمان شريف مجدي جيتار مارك جورج درامزكما تم توزيع هدايا تذكارية " وميداليات"تحمل شعار المجلس القومي للمرأة بالدقهلية من خامات البيئة