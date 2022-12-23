عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح السوق الخيرى التاسع للمجلس القومي للمرأة بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 افتتحت الدكتورة أمينة شلبى مقررة فرع المجلس القومى بالدقهلية، السوق الخيري التاسع  للمجلس القومي للمراة بالدقهلية بعنوان"ست الستات المصرية" والمنعقد بنادى جزيره الورد بالمنصوره لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنتجات الدورات التدريبية التى ينظمها  المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مكتبة المنصوره العامة بإشراف  جيهان احمد عبد الحافظ  مدير المكتبة وذلك بحضور ايزيس محمود حافظ مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية والحملات بالأمانة العامة  ايمان طرشوبى مقرر مناوب الفرع  و  جيهان عبد الحافظ  مقرر مناوب ثانى الفرع وأعضاء  المجلس القومي للمراة بالدقهلية"سهير عزالعرب ، شهيرة حامد ،  دكتوره نهاد كمال الدين واد أمانى غبور  ، الدكتوره دينا سلام والدكتوره سلوى زيد .

  وقد ضم المعرض العديد  من المعروضات  "ديكاوباج و اشغال يدويه وتابلوهات  واكسسوارات وشنط خوص وجلد ومنتجات طبيعيه للبشره وكروشيه ومخبوزات ورسومات ذيتيه وريزن   " وقد شهد السوق إقبال كبير.

 وأثنى الجميع على جودة ورقى المعروضات وصاحب افتتاح السوق عزف موسيقى النغمات الشرقية الساحرة عزفها  كارولين فرج  كمان شريف مجدي جيتار مارك جورج درامزكما تم توزيع هدايا تذكارية  " وميداليات"تحمل شعار المجلس القومي للمرأة بالدقهلية من  خامات البيئة

المجلس القومى للمرأة الدورات التدريبية الدقهلية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر جزيرة الورد بالدقهلية بالمنصورة نادي جزيرة الورد المجلس القومى للمرأة ب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

مفاجأة الدوري .. بيراميدز يسقط في كمين الداخلية ويخسر بهدفين | صور

موضوعات متعلقة

امطار غزبرة في الدقهلية والطقس متقلب واستعدادات مكثفة بالمحافظة للمواجهة

ترشيحاتنا

ما يقال عند شدة المطر .. كلمتان و6 سنن نبوية يغفلها الكثيرون

ديبسي: مشاركة مصر فى سد نيريري رسالة قوية لعمق العلاقات مع أفريقيا

مفاجأة.. تنظيم القاعدة ينشر تسجيلا صوتيا لزعيمه السابق "الظواهري"

عايزة 5 آلاف جنيه في اليوم | حسام موافي يحذّر من هذه الفئة

90 يوما .. الإصابة تبعد ثنائي ليفربول عن المشاركة محليا وقاريا

انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانها.. 5 صور لابنة عصام الحضرى غير منتشرة برفقة خطيبها

الفارس محمد طاهر يروي لصدى البلد استعداداته لكأس العالم بعد برونزية السعودية

علامة غريبة فى العين تكشف الإصابة بـ السرطان

بعد فساتينها الجريئة .. 5 صور لـ زوجة طارق العريان تصدم الجمهور

فيديو

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

اختيار محمد أبو العينين عضوا في الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي| فيديو

أكوام من الدولارات.. حكاية فيديو أثار ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ