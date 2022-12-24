إصابة ضباط شرطة في فوضى باريس بعد حادث إطلاق النار

أصيب عدد من ضباط الشرطة الفرنسية خلال اشتباكات مع متظاهرين خربوا محطات حافلات وقلبوا سيارات في العاصمة باريس.

وتحولت مسيرة نظمها الأكراد المحليون في باريس اليوم السبت إلى أعمال عنف، حيث لجأت السلطات المحلية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة لاحتواء الوضع.



تم تنظيم المسيرة في أعقاب إطلاق النار الدامي يوم الجمعة عندما فتح رجل فرنسي يبلغ من العمر 69 عامًا النار بالقرب من مراكز ثقافية كردية في الدائرة العاشرة في باريس.



وتُظهر مقاطع فيديو من مكان الحادث أن التجمع يتحول إلى أعمال شغب ، حيث انتهى الأمر بإصابة 12 من ضباط الشرطة بجروح في اشتباكات بين سلطات إنفاذ القانون والمتظاهرين.

ونزل آلاف الأكراد، السبت، إلى شوارع العاصمة الفرنسية احتجاجًا على إطلاق النار الذي أودى بحياة ثلاثة نشطاء أكراد ، فيما يبدو فيما يبدو أن الحادث الدامي كان هجومًا إرهابيًا يستهدف المجتمع الكردي المحلي.



واستمر المتظاهرون في إحداث الفوضى في الشوارع ، وحطموا مواقف الحافلات ، وقلبوا السيارات ، وأشعلوا النار في صناديق القمامة. كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لتركيا ، مشتبهين على ما يبدو في أن أنقرة ربما تكون وراء إطلاق النار.