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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"طائرة الزمالك" يهزم بتروجت في الدوري

صدى البلد

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، على نظيره بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة سموحة ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح الفريق الأبيض في فرض سيطرته على مجريات الأمور وحسم اللقاء لصالحه، وانتهت الأشواط بنتائج:
24-26
15-25
21-25
19-25

ويسعى فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك إلى مواصلة سلسلة الانتصارات خلال الموسم الحالي، بعد التتويج ببطولتي الدوري والكأس خلال الموسم الماضي.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك: شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدربا عاما، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا، وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على الألعاب الجماعية أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.

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