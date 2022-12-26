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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سيارات ومعدات تم رفع كفاءتها للارتقاء بخدمات الأحياء

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم ، عددا من المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها ، وجراج الإنقاذ والطوارئ، وذلك بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الارتقاء بخدمات الأحياء.

محافظ بورسعيد ..  المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء ومسئولي الإنقاذ والطوارئ ومدير الجراج.

محافظ بورسعيد ..  المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات

واستمع محافظ بورسعيد ، لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات واللودرات ،  والتي تنضم لأسطول المعدات بالأحياء، كما تفقد سيارة كسح جديدة  سيول اسكانيا موديل B460، بقدرة 6000جالون / دقيقة،  ومزودة بطلمة غاطسة 5000   جالون / دقيقة بعمق 5 متر،  وأطوال خراطيم شفط حتى 1007 م،  وأطوال خراطيم طرد حتى 2000 م، ومجهزة بمولد كهرباء إضاءة ليلية. لاستخدامها في موسم الامطار.

محافظ بورسعيد ..  المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات

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وأكد محافظ بورسعيد ، على أن المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، وتتم زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار، وذلك لدعم كافة الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات.

ولفت الغضبان، إلى أنه سيتم استخدام هذه المعدات والسيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

محافظ بورسعيد ..  المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات
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