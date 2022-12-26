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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء توافق على إقامة مصنع طوب آلى بالمنطقة الصناعية ببئر العبد

اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا للاستثمار في سيناء

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة مشروع مصنع طوب آلى في المنطقة الصناعية ببئر العبد ، والذى يقام على مساحة 4113 مترا مربعا بقطاع مواد البناء .


وأكد المحافظ فى لقاء اللجنة العليا للاستثمار الذى عقد اليوم في المحافظة برئاسته ، ( وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، محمد السيد مدير عام الشئون المالية والادارية ، والمهندس عاطف عبيد مطر مدير عام الزراعة ، أشرف عليوة مدير مكتب خدمات الاستثمار ، المهندس حسام الشريف مدير التخطيط العمرانى ، المهندس حسن العلاقمى مدير ادارة المحاجر ، المهندس رضا صلاح عروج مدير إدارة السياحة ، ومسئولى الإدارات المعنية بالديوان العام للمحافظة ) على اهتمام الدولة وكافة الأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء .. مشيرا الى تيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على تشجيعهم لإقامة المشروعات في سيناء .
 

حصر المناطق الصناعية

 

وطالب المحافظ مسئولى الاستثمار والمحاجر والزراعة والتخطيط العمرانى وباقى الادرات المعنية بحصر المناطق المخصصة للاستثمار في كافة القطاعات واعداد مخطط بها .. مع تحديد كل قطاع ، واعادة طرحها على المستثمرين ، ومن بينها : مناطق الاستثمار الصناعى والزراعى ، المنطقة الصناعية بوسط سيناء ، المنطقة الصناعية ببئر العبد ، منطقة صناعات الملح بالروضة ، ومناطق الانتاج الداجنى ببئر العبد ووسط سيناء .. الى جانب منطقة الصناعات الحرفية بالعريش ، وكذا تحديد قيمة مقابل حق الانتفاع لكل مشروع طبقا للموقع والتميز والمدة .
ومن جانبه .. أوضح أشرف عليوة مدير مكتب خدمة الاستثمار أن المصنع السابق الموافقة عليه هو مصنع طوب آلى متكامل لانتاج الطوب الأسمنتى والبلدورات ، وبتكلفة استثمارية 4.2 ملايين جنيها ، ويوفر 19 فرصة عمل .. مشيرا الى تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة ، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات .
 

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