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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: زعلان من فيريرا كمشجع.. وهذه رسالتي لممدوح عباس.. صفقات يناير مش طفاسة.. وعقود رعاية الزمالك بمبلغ ضخم

مرتضى منصور وممدوح
مرتضى منصور وممدوح عباس

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تعادل الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا مع المقاولون العرب بدون أهداف ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز .

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وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم : أنا كرئيس لنادى الزمالك العريق أدعم فيريرا لنهاية عقده وأن شاء الله سيفوز بالدوري وأرفض الحساب بالقطعة .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه كمشجع زعلان من فيريرا خاصة أن التعادل مع المقاولون العرب أضاع فرصة تصدر الزمالك للدوري فى حالة الفوز بعد تعادل الأهلى مع سموحة.

وقال مرتضى منصور أن هناك لاعبين متميزين لم يحصلوا على فرصة حقيقة ولاعبون لا يلعبون فى مراكزهم وأتمنى أن يمنح فيريرا الصفقات الجديدة المتميزة  الفرصة الكاملة لإثبات جدارتهم خاصة أنهم لاعبين دوليين .

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مرتضى منصور يوجه رسالة لممدوح عباس: الضرائب أخذت الفلوس خلاص

هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ممدوح عباس رئيس النادى السابق بمناسبة عدم قدرته الحصول على قرابة ٤٧ مليون جنيه حجز عليها فى أحد البنوك .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك اليوم : بقول لممدوح عباس .. صرفت ملايين الجنيهات على قضايا على مدار خمس سنوات وفى النهاية لم تحصل على شيء من فلوس الزمالك .

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ووجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لممدوح عباس قائلا: الضرائب أخذت الفلوس النهاردة والحساب بقى زيرو .. قلت لك أن مال الدولة ذهب للدولة ولا عزاء للأغبياء.

 

بمبلغ كبير.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقد رعاية الزمالك مع برزنتيشن
 

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن توقيع عقد رعاية الزمالك مع شركة برزنتيشن بمقابل مادي كبير يفوق ما حصل عليه الزمالك فى السنوات الماضية بشكل يليق بتاريخ وقيمة ومكانة القلعة البيضاء .

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك عن كواليس تجديد عقد رعاية الزمالك مع سيف الوزيرى رئيس شركة برزنتيشن مساء أمس .

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ووجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة برزنتيشن على تمسكها برعاية الزمالك وبمقابل مادى يليق بالقلعة البيضاء مؤكدا أنه دائما يدعم الشركات الوطنية ورفض بعض العروض الخارجية لرعاية الزمالك .

وطالب مرتضى منصور جماهير الزمالك بالفرح ومساندة الفريق الأبيض حتى يحقق البطولات خاصة أن الأزمة المالية انتهت بلا رجعة وجميع اللاعبين والأجهزة الفنية حصلت على مستحقاتها والبقية ستحصل على مستحقاتها الخميس المقبل.

حضر توقيع عقد رعاية الزمالك المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن وأحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء ومحمود خالد رئيس الإدارة القانونية بالزمالك .

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مرتضى منصور عن الصفقات الجديدة: هي مش طفاسة

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تساؤلات بعض الجماهير عن هوية الصفقات الجديدة التى سيتعاقد معها النادى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قائلا : هى مش طفاسة.

وأبدى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك غضبه من مروجى تعاقد الزمالك مع صفقات جديدة فى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل .

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية عبر برنامج زمالكاوى الذى يقدمه الإعلامي طارق يحيى موجهاً حديثه لجماهير الزمالك : لا تصدقوا من يقول لكم سنتعاقد مع صفقات جديدة فى كل مركز لدينا أفضل ثلاثة لاعبين فى مصر .. أنا من يقوم بالتوقيع على الصفقات فى النهاية ولن أوقع على صفقة جديدة .

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وكشف مرتضى منصور أنه تعاقد مع ١١ لاعبا جديدا معظمهم لم يحصلوا على الفرصة حتى الآن بخلاف القدامى الذين توجوا بالدوري والكأس والكلام عن صفقات جديدة ليس له مبرر.

وشدد على أن فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك لديه استراتيجية واضحة وهى عدم الرغبة فى تدريب عدد كبير من اللاعبين ونحن نحترم وجهة نظره .

وقال مرتضى منصور أتصور أن فرق الدوري لن تفرط فى لاعبيها المتميزين لأى ناد فى يناير خاصة بعد دخولها نار المنافسة سواء فى القمة أو الوسط أو القاع.

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