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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على الصور المسيئة لخامنئي.. إيران تغلق مركز أبحاث فرنسيا وتستدعي السفير

الصور المسيئة للمرشد
الصور المسيئة للمرشد الأعلى الإيراني

أعلنت إيران أنها أغلقت صباح اليوم، الخميس، مركز أبحاث فرنسياً على أراضيها رداً على موقف فرنسا من الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها صحيفة “شارلي إبدو" الساخرة، أمس الأربعاء.  

وأعلنت الخارجية الإيرانية في وقت متأخر من أمس، الأربعاء، استدعاء السفير الفرنسي في طهران نيكولا روش على خلفية "السلوك المسيء لإحدى الصحف الفرنسية للمرجعية والمقدسات والقيم الدينية والوطنية"، وفق وكالة "إرنا" للأنباء.

وأضافت "إرنا" أن الناطق باسم الوزارة ناصر كنعاني أبلغ السفير في لقاء عقد الأربعاء "احتجاج ايران الشديد على الحكومة الفرنسية" مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية لن تقبل إطلاقاً بالإساءة إلى المقدسات ومبادئها الإسلامية والمذهبية والوطنية"، وتابع: "لا يحق لفرنسا تبرير اللإساءة إلى مقدسات الدول الأخرى والشعوب المسلمة، بذريعة الدفاع عن حرية التعبير"، وفق وكالة الأنباء.

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وقال كنعاني إنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل الحكومة الفرنسية المسئولية بشأن التداعيات المترتبة على هذا السلوك البغيض"، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا".

وختم، بحسب الوكالة الإيرانية أيضاً، أن "إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ الرد المناسب على هذا الإجراء" وسلّم السفير الفرنسي مذكرة احتجاج رسمية باسم وزارة الخارجية الإيرانية في هذا الخصوص، مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية تتوقع رد وإيضاح الحكومة الفرنسية واتخاذ إجراء تعويضية عبر التنديد بسلوك الصحيفة".

ايران فرنسا صحيفة شارلي إبدو طهران الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الفرنسي

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