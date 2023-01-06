نشرة الفن.. محمد هنيدي يكشف موقفه من عمليات التجميل وبطل الجوكر يقلد محمد رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها محمد هنيدي يكشف موقفه من عمليات التجميل وخواكين فينيكس يقلد محمد رمضان.

تصدر مسلسل نتفليكس الجديد kaleidoscope، الذي افتتحت به المنصة العالمية العام الجديد بعدما طرحته يوم 1 يناير، قوائم المشاهدة وخاصة في مصر، رغم تقييماته السيئة.

كشف الفنان محمد هنيدي عن الحالة الوحيدة التي قد يلجأ فيها لإجراء عملية تجميل، وذلك أثناء استضافته في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي، عبر محطة راديو نجوم إف إم.

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الممثل العالمي خواكين فينيكس، بعد طرح بوستر فيلمه الجديد Beau Is Afraid الذي ظهر فيه وهو يلعب 4 أدوار بمراحل عمرية مختلفة، على طريقة محمد رمضان.

كشف الفنان محمد هنيدي عن حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلمه الناجح الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي قدمه عام 1998 برفقة عدد كبير من النجوم على رأسهم منى زكي وأحمد السقا وطارق لطفي وغادة عادل.

كشفت الفنانة شيرين رضا، إنها لن تشارك في أي عمل في دراما رمضان 2023، بعدما ظهرت كضيفة شرف العام الماضي في مسلسل “الكبير أوي”.

كشفت الفنانة بسمة بوسيل بشكل عفوي، عن أغنية ابنتها من الفنان تامر حسني المفضلة، عن طريق فيديو طريف نشرته عبر ستوري حسابها على تطبيق انستجرام.