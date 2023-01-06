نشرة الفن.. محمد هنيدي يكشف موقفه من عمليات التجميل وبطل الجوكر يقلد محمد رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها محمد هنيدي يكشف موقفه من عمليات التجميل وخواكين فينيكس يقلد محمد رمضان.
رغم تقييماته السيئة.. مسلسل نتفليكس الجديد kaleidoscope يتصدر قوائم المشاهدة
تصدر مسلسل نتفليكس الجديد kaleidoscope، الذي افتتحت به المنصة العالمية العام الجديد بعدما طرحته يوم 1 يناير، قوائم المشاهدة وخاصة في مصر، رغم تقييماته السيئة.
إجابة قاطعة .. هل يجري الفنان محمد هنيدي عمليات تجميل؟
كشف الفنان محمد هنيدي عن الحالة الوحيدة التي قد يلجأ فيها لإجراء عملية تجميل، وذلك أثناء استضافته في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي، عبر محطة راديو نجوم إف إم.
على طريقة محمد رمضان.. خواكين فينيكس يلعب 4 أدوار في فيلمه الجديد
سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الممثل العالمي خواكين فينيكس، بعد طرح بوستر فيلمه الجديد Beau Is Afraid الذي ظهر فيه وهو يلعب 4 أدوار بمراحل عمرية مختلفة، على طريقة محمد رمضان.
محمد هنيدي: 100% هنقدم الجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"
كشف الفنان محمد هنيدي عن حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلمه الناجح الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي قدمه عام 1998 برفقة عدد كبير من النجوم على رأسهم منى زكي وأحمد السقا وطارق لطفي وغادة عادل.
شيرين رضا: أنا أجازة في رمضان اللي جاي وبنتي مش عاوزة تعمل فرح
كشفت الفنانة شيرين رضا، إنها لن تشارك في أي عمل في دراما رمضان 2023، بعدما ظهرت كضيفة شرف العام الماضي في مسلسل “الكبير أوي”.
مشهورة على تيك توك.. تعرف على أغنية ابنة تامر حسني المفضلة| شاهد
كشفت الفنانة بسمة بوسيل بشكل عفوي، عن أغنية ابنتها من الفنان تامر حسني المفضلة، عن طريق فيديو طريف نشرته عبر ستوري حسابها على تطبيق انستجرام.