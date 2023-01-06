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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البصارة .. بأسهل الخطوات

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

البصارة من الأطباق الإقتصادية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات أيضا.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل البصارة في البيت فيما يلي:

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مقادير البصارة


نصف كيلو فول مدشوش
بصلة أرباع
٣فص ثوم صحيح
٣فلفل حار صحيح
2حزمة بقدونس مفروم
2حزمة كزبرة مفرومة
2حزمة شبت مفروم
٢ملعقة كبيرة ملوخية ناشفة
مرقة
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا
نعناع جاف
كزبرة جافة
كمون
ملح
فلفل أسود
(الطشة)
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
زيت
كزبرة جافة
(للوجه)
بصل محمر 


طريقة تحضير البصارة


في حلة على النار نضع الفول المدشوش "مغسول جيداً" والبصلة والثوم والقليل من الكمون ثم نضع ماء ونترك الخليط على النار حتى يغلي جيداً وعند قرب التسوية نضيف الخضرة والبيكنج صودا والنعناع الجاف والكزبرة الجافة والكمون والملح والفلفل الأسود ونترك خليط البصارة حتى يغلي وينضج ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تهدأ قليلاً ثم نضعها في الخلاط ونضربها جيداً ثم نصفيها ونضعها في حلة ونرفعها على نار هادئة ثم نضع مكعب المرقة والملوخية الناشفة ونتركها حتى تمام النضج ثم نضع البصارة في أطباق التقديم ونضع على الوجه الطشة والبصل المحمر ورشة نعناع جاف.
(لعمل الطشة)
في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الثوم والكمون والكزبرة الجافة ونقلب جيداً حتى تتحمر.

البصارة مقادير البصارة طريقة تحضير البصارة الشيف دعاء السمنودي طريقة عمل البصارة

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