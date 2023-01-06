السيسي محذرا المصريين بقداس عيد الميلاد: متدوش ودنكم لحد مش مسئول

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة هامة للشعب المصري، قائلا "شايف الناس قلقانة، لكني اطمأنكم، واحنا مش بنخبي عليكم حاجة، وفي كل مناسبة بقول الحكاية، ومديش ودنك لحد مش مسئول".



وأضاف الرئيس السيسي: "ربنا مش هسيبنا، وهو اللي خلقنا كلنا، ولا تخافوا لسببين، الأول ربنا موجود، والثاني أن الدولة حريصة على الشعب من الأزمة العالمية".

ادعو الله ان يكون هذا العام عام سلام

وتابع الرئيس السيسي: "ادعو الله ان يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره.. في حديث استمع إليه لقداسة البابا تواضروس أجد فيه بلاغة وحكمة كبيرة.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.

