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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش ورم.. أحترس من أعراض سرطان الحلق

مش ورم .. أحترس من
مش ورم .. أحترس من أعراض سرطان الحلق

 يشير سرطان الحلق، المعروف أيضًا باسم سرطان الحنجرة، إلى الحالة التي تبدأ فيها الخلايا غير المنضبطة بالنمو في الحلق (سرطان البلعوم) أو في الحنجرة (سرطان الحنجرة) الحلق عبارة عن أنبوب عضلي يبدأ خلف الأنف وينتهي في الرقبة عندما تبدأ الخلايا في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه في هذه المنطقة ، فإنها تعيق الوظيفة الأساسية للعضو، مما يتسبب في مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي الكامل .

وفقا لما نشره موقع هيلثي عن بعض الأعراض الشائعة التي قد يظهرها الجسم أثناء التعامل مع سرطان الحلق هي:

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الإسعافات الأولية عند بلع الشخص جسم غريب .. تعرف على الخطوات

ظهر هذه الأعراض في المرحلة الأولى من سرطان الحلق

ألم الأذن
إلتهاب الحلق
نتوء في الرقبة
صعوبة في البلع
تغيير الصوت
فقدان الوزن المفاجئ
سعال
صعوبة في التنفس
الشعور بشيء عالق في الحلق

الجهاز التنفسي الاسعافات الاولية التهاب الحلق سرطان سرطان الحنجرة سرطان الحلق طريقة عمل الفطير المشلتت صعوبة في التنفس أعراض سرطان تغيير الصوت ​​​​​​​health

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