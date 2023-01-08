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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أيام من طرحها.. أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان تتخطى المليون مشاهدة

صدى البلد

تخطت أغنية على وضعنا التي جمعت محمد رمضان والمطرب الشعبي أحمد عدويه ونجله، المليون مشاهدة بعد طرحها بأيام عبر قناته على يوتيوب.

احتفل محمد رمضان بتصدر كليب “علي وضعنا”، التريند الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية «على وضعنا» من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم.

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وتصدرت حلقته مع الإعلامية مني الشاذلي الترند الثاني عبر “يوتيوب”، ونشر محمد رمضان صورة للاحتفال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
 

وعلق عليها كاتبًا: “الحمد لله رقم 1 و 2 علي ترند يوتيوب مصر”.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان أحمد عدوية منى الشاذلى حفل زفاف

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