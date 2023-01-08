شادي لويس يفوز بجائزة ساويرس عن روايته تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة

فاز الكاتب شادي لويس بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل عمل روائي فرع كبار الأدباء عن روايته "تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة".

فرع كبار الأدباء

وفاز الكاتب والروائي أحمد عبداللطيف بجائزة ساويرس الثقافية عن مجموعته القصصية «مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية» والصادرة عن منشورات المتوسط فرع كبار الأدباء.

كما أعلنت مؤسسة ساويرس، منذ قليل، فوز الكاتب أحمد قرني بجائزة أفضل كتاب للأطفال عن كتابه "لماذا لا يطير التمساح".

جائزة محمد أبو الغيط

وأعلن مجلس أمناء جائزة ساويرس عن استحداث فرع جديد من المسابقة يحمل اسم الصحفي المصري الراحل محمد أبو الغيط، والذي رحل مؤخرًا بعد صراع مع المرض.

وفاز الكاتب الراحل محمد أبو الغيط بالنسخة الأولى من الجائزة لهذا العام.