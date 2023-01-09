لحظات مرعبة على متن طائرة افتتح بابها الخلفي أثناء تحليقها بـ روسيا

أصيب ركاب الطائرة بالصدمة عندما فتحت مؤخرة طائرتهم بعد وقت قصير من الإقلاع ، مما أدى إلى تعريضهم لدرجات حرارة تصل إلى -41 درجة مئوية.

طارت قبعات 25 شخصًا على متن رحلة AN-26 عندما أصبح بابها الخلفي ، الذي يفصل عادة عن الركاب بواسطة ستارة ، أكثر من ثقب كبير ، مما تسبب في خفض ضغط المقصورة.

وقع الحادث بعد الإقلاع من ماجان في منطقة ياقوتيا السيبيرية في روسيا ، والتي تعتبر على نطاق واسع واحدة من أبرد المناطق في العالم.

كانت الطائرة متجهة إلى مدينة ماجادان الساحلية على المحيط الهادئ، ولكن أُجبر الطيار على القيام بهبوط اضطرارى سريع ، وهبطت الطائرة مرة أخرى في ماجان.

تم تجميع لقطات للحادث الذي يُظهر الفتحة الضخمة في الجزء الخلفي من الطائرة ، والتي من المفهوم أنها أودت بقبعات ركاب.

وقام رجل بتوثيق الحادثة المؤسفة بكاميراه الأمامية وهو يحاول التحدث فوق الريح الشديدة، على الرغم من الوضع المقلق ، لا يبدو أنه مرتبك ف بينما كان يبتسم.

يبدو أن البرد القارس لم يتسبب في الكثير من المشكلات ، حيث تم وصف الجميع على متن الطائرة بأنهم "آمنون"،وقال تقرير: "لحسن الحظ ، لم يصب 25 شخصًا على متن الطائرة ، بمن فيهم الطاقم ، بأذى".

وأكمل التقرير :"فقط القبعات من رؤوس بعض الناس طارت في الفراغ الأبيض"، ويبدو أن الطقس البارد الذي استقل فيه الركاب يعني أنهم كانوا جميعًا يرتدون معاطف.