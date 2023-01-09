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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظات مرعبة على متن طائرة افتتح بابها الخلفي أثناء تحليقها بـ روسيا

صدى البلد

أصيب ركاب الطائرة بالصدمة عندما فتحت مؤخرة طائرتهم بعد وقت قصير من الإقلاع ، مما أدى إلى تعريضهم لدرجات حرارة تصل إلى -41 درجة مئوية.

طارت قبعات 25 شخصًا على متن رحلة AN-26 عندما أصبح بابها الخلفي ، الذي يفصل عادة عن الركاب بواسطة ستارة ، أكثر من ثقب كبير ، مما تسبب في خفض ضغط المقصورة.

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وقع الحادث بعد الإقلاع من ماجان في منطقة ياقوتيا السيبيرية في روسيا ، والتي تعتبر على نطاق واسع واحدة من أبرد المناطق في العالم.

كانت الطائرة  متجهة إلى مدينة ماجادان الساحلية على المحيط الهادئ، ولكن أُجبر الطيار على القيام بهبوط اضطرارى سريع ، وهبطت الطائرة مرة أخرى في ماجان.

تم تجميع لقطات للحادث الذي يُظهر الفتحة الضخمة في الجزء الخلفي من الطائرة ، والتي من المفهوم أنها أودت بقبعات ركاب.

وقام رجل بتوثيق الحادثة المؤسفة بكاميراه الأمامية وهو يحاول التحدث فوق الريح الشديدة، على الرغم من الوضع المقلق ، لا يبدو أنه مرتبك ف بينما كان يبتسم.

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يبدو أن البرد القارس لم يتسبب في الكثير من المشكلات ، حيث تم وصف الجميع على متن الطائرة بأنهم "آمنون"،وقال تقرير: "لحسن الحظ ، لم يصب 25 شخصًا على متن الطائرة ، بمن فيهم الطاقم ، بأذى".

وأكمل التقرير :"فقط القبعات من رؤوس بعض الناس طارت في الفراغ الأبيض"، ويبدو أن الطقس البارد الذي استقل فيه الركاب يعني أنهم كانوا جميعًا يرتدون معاطف.

 

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