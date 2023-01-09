عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لاحباط محاولة سرقة تمثال رمسيس بالمنطقة الأثرية بأسوان ..شاهد

تمثال رمسيس الثانى
تمثال رمسيس الثانى بالمنطقة الاثرية بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لمحاولة تعرض ثمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بمنطقة المحجر الجنوبي بطريق الشلال بمحافظة أسوان لسرقته ونقله من مكانه .

وكانت قد بدأت الواقعة عندما رأي حارس المكان وجود مجموعة من الأفراد يترددون علي المكان، ليقوموا بعد ذلك بالحفر بجانب التمثال الراقد وعلي الفور قام الحارس بإبلاغ باقي الحراس ليقوموا بالقبض علي ثلاثة منهم وعلي الفور تم ابلاغ الجهات المختصة لمتابعة الواقعة.

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان-القاهرة الزراعى

شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة

رمسيس الثانى

تمثال رمسيس الثانى بالمنطقة الاثرية بأسوان 

وقال شاذلي عبد العظيم مدير آثار أسوان في تصريحات خاصة بأن محاول سرقة تمثال رمسيس الثاني لم تكن الأولي، وانه تعرض من فترة كبيرة للسرقة لكن أيضاً تم احباطها ذلك بسبب يقظة رجال الأمن المتواجدين .

وأشار شاذلى عبد العظيم إلى أن من الصعب سرقة تمثال يزن  2 طن تقريباً، لكن يوجد اشخاص لديهم هوس بالثراء السريع لذلك يقومون بمحاولة سرقة التمثال .

وأضاف بأن تمثال رمسيس هو التمثال الراقد بمنطقة المحجر الجنوبي بطريق الشلال، والتمثال الخاص بالملك رمسيس الثاني الراقد في وضعه الازويري، وطوله حوالي 3 متر تقريباً وعرض متر واحد تقريباً ، موضحاً بأنه تم تشكيل لجنة أثرية مكونة من هالة عادل محمد، وأميرة محمد صديق، وهم من كبراء مفتشي آثار أسوان  لعمل المعاينة والتقرير اللازم.

شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة

تعليم أسوان: لا يوجد شكاوى فى أول أيام امتحانات صفوف النقل

منطقة آثار 

تمثال رمسيس الثانى بالمنطقة الاثرية بأسوان 

وكانت قد أعلنت منطقة آثار أسوان في بيان لها أنه تم تلقى بلاغ من حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان يتمثل في إنهم أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاص يقوموا بالحفر والتنقيب بجوار تمثال رمسيس الثاني.

فيما قال الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان بأنه عقب تلقى البلاغ ، فإنه تم التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتحركت على الفور الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات حيث تم استهداف المتهمين ، وتم ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية حال قيامهم بالحفر بالمنطقة المشار إليها، وتم العثور على حفر غير منتظم الشكل حول التمثال بقصد محاولة تحريكه تمهيدًا لمحاولة نقله خارج المنطقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعليم أسوان: لا يوجد شكاوى فى أول أيام امتحانات صفوف النقل

ضبط 3 أشخاص ينقبون حول تمثال رمسيس الثانى في المنطقة الأثرية بأسوان.. صور

ننشر الصور الأولى من حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة

أسماء مصابى تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى أسوان - القاهرة

محافظ أسوان: احتفالات العيد القومي تشهد افتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية

إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بأسوان

بيستقبلهم في الشقة وكمان طلب كدا.. انتهاء زواج بـ طلاق مؤسف بأسوان

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان آثار اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

انتهاء أزمة الحشيش.. أحمد فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

اشتروا بسرعة.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 |شاهد

موضوعات متعلقة

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان-القاهرة الزراعى

رحلات قطار الشباب تجوب المواقع الأثرية والسياحية بأسوان

شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة

تعليم أسوان: لا يوجد شكاوى فى أول أيام امتحانات صفوف النقل

ضبط 3 أشخاص ينقبون حول تمثال رمسيس الثانى في المنطقة الأثرية بأسوان.. صور

ننشر الصور الأولى من حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة

أسماء مصابى تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى أسوان - القاهرة

محافظ أسوان: احتفالات العيد القومي تشهد افتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية

ترشيحاتنا

المنتخب العراقي يهزم السعودية 2-0 في "خليجي 25"

مصر الجميلة.. شهادة ميلاد طفلة تثير ضجة على السوشيال ميديا

أسامة ربيع: 8 مليار و700 مليون دولار توقعات دخل قناة السويس هذا العام.. فيديو

تراجع ملحوظ .. انخفاض نسبة الأمية في مصر لـ 24.2%

وكيل تموين قنا: منتجات أهلا رمضان ذات جودة عالية والأسعار مناسبة

شاهد.. تظاهرات المسعفين الفلسطينيين بسبب منع إسرائيل دخول معدات طبية لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

هل تخاف من الصلع؟.. ابتعد عن هذه المشروبات

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

إطلالة كاجول.. سارة سلامة تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

جنة الله في الأرض .. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة

«بنتها فضحتها».. سيدة تعلن وفاتها على فيسبوك هربا من الديون "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ