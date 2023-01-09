القصة الكاملة لاحباط محاولة سرقة تمثال رمسيس بالمنطقة الأثرية بأسوان ..شاهد

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لمحاولة تعرض ثمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بمنطقة المحجر الجنوبي بطريق الشلال بمحافظة أسوان لسرقته ونقله من مكانه .

وكانت قد بدأت الواقعة عندما رأي حارس المكان وجود مجموعة من الأفراد يترددون علي المكان، ليقوموا بعد ذلك بالحفر بجانب التمثال الراقد وعلي الفور قام الحارس بإبلاغ باقي الحراس ليقوموا بالقبض علي ثلاثة منهم وعلي الفور تم ابلاغ الجهات المختصة لمتابعة الواقعة.

رمسيس الثانى

تمثال رمسيس الثانى بالمنطقة الاثرية بأسوان

وقال شاذلي عبد العظيم مدير آثار أسوان في تصريحات خاصة بأن محاول سرقة تمثال رمسيس الثاني لم تكن الأولي، وانه تعرض من فترة كبيرة للسرقة لكن أيضاً تم احباطها ذلك بسبب يقظة رجال الأمن المتواجدين .

وأشار شاذلى عبد العظيم إلى أن من الصعب سرقة تمثال يزن 2 طن تقريباً، لكن يوجد اشخاص لديهم هوس بالثراء السريع لذلك يقومون بمحاولة سرقة التمثال .

وأضاف بأن تمثال رمسيس هو التمثال الراقد بمنطقة المحجر الجنوبي بطريق الشلال، والتمثال الخاص بالملك رمسيس الثاني الراقد في وضعه الازويري، وطوله حوالي 3 متر تقريباً وعرض متر واحد تقريباً ، موضحاً بأنه تم تشكيل لجنة أثرية مكونة من هالة عادل محمد، وأميرة محمد صديق، وهم من كبراء مفتشي آثار أسوان لعمل المعاينة والتقرير اللازم.

منطقة آثار

تمثال رمسيس الثانى بالمنطقة الاثرية بأسوان

وكانت قد أعلنت منطقة آثار أسوان في بيان لها أنه تم تلقى بلاغ من حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان يتمثل في إنهم أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاص يقوموا بالحفر والتنقيب بجوار تمثال رمسيس الثاني.

فيما قال الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان بأنه عقب تلقى البلاغ ، فإنه تم التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتحركت على الفور الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات حيث تم استهداف المتهمين ، وتم ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية حال قيامهم بالحفر بالمنطقة المشار إليها، وتم العثور على حفر غير منتظم الشكل حول التمثال بقصد محاولة تحريكه تمهيدًا لمحاولة نقله خارج المنطقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.