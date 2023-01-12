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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تعرف على التعديلات الجديدة في قانون الجنسية

جواز السفر السعودي
جواز السفر السعودي

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء، عن تعديلات جديدة في قانون الجنسية شملت مواد نظام الجنسية للأجانب حيث تم تعديل عدة صلاحيات منها.

وأوردت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، التعديل الجديد الذي شمل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، وتم يوم 3 يناير الجاري.

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المادة رقم 8

وقالت الهيئة الحكومية، إن "المادة رقم 8 في نظام الجنسية السعودية عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، وذلك بإحلال عبارة (بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية) محل عبارة (بقرار من وزير الداخلية)".

وكان النص الكامل للمادة الثامنة قبل التعديل الأخير يتضمن أنه "يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية..".

وتتضمن تلك الشروط أن "تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور، وأن يجيد اللغة العربية، وأن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبًا بمنحه الجنسية العربية السعودية".

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وبجانب إمكانية منح الجنسية السعودية للأجانب وفق شروط، فقد بدأت المملكة منذ 2021 بمنح جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

وتقول الرياض إنها تستهدف فتح باب تجنيس "الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".

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