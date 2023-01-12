الغدة الدرقية عند الرجال وعلاقتها بالخصوبة؟

غالبًا ما ترتبط الغدة الدرقية بصحة المرأة، لكن هذه المشكلة يمكن أن تزعج الرجال أيضًا. تبدأ الخصوبة عند الرجال بالانتهاء بسبب الغدة الدرقية، ولكن قبل ذلك تظهر أيضًا بعض الأعراض التحذيرية في هذه المقالة سوف تتعرف على علاجات هذه الأعراض للغدة الدرقية لدى الرجال بحسب ما نشره موقع هيلثي .

ما هو مرض الغدة الدرقية؟

توجد غدة درقية داخل الحلق تنتج هرمون الغدة الدرقية، يسمى النقص أو الزيادة في إنتاج هذه الهرمونات بمشكلة الغدة الدرقية، عندما يكون هناك فائض من هرمون الغدة الدرقية في الجسم يسمى فرط نشاط الغدة الدرقية في هذه الحالة ، يسمى نقصه بقصور الغدة الدرقية.

أخبر المعالج النفسي وخبير العلاقات في Allo Health كانوشا يك كيف تدمر مشكلة الغدة الدرقية الخصوبة لدى الرجال؟

أنواع الغدة الدرقية عند الرجال

وأوضح خبير العلاقات أن الرجال عادة ما يعانون من قصور الغدة الدرقية ، قصور الغدة الدرقية المناعي الذاتي، فرط نشاط الغدة الدرقية المناعي الذاتي (مرض جريفز أو سرطان الغدة الدرقية).

الأعراض الشائعة للغدة الدرقية عند الرجال

زيادة الوزن أو فقدانه

تساقط الشعر

الإرهاق الشديد

الكآبة

الأرق ، إلخ.

تأثير الغدة الدرقية على خصوبة الذكور

وفقًا للخبراء ، يتسبب قصور الغدة الدرقية في انخفاض هرمون التستوستيرون وهرمون LH وهرمون FSH وهي مهمة جدا لخصوبة الرجل في الوقت نفسه ، بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية ، ينخفض ​​أيضًا إنتاج السائل المنوي.

وفقًا لـ Kanusha Yk ، عندما تبدأ الخصوبة في الانخفاض بسبب الغدة الدرقية ، تظهر الأعراض التالية عند الرجال.

انخفاض الرغبة الجنسية

الضعف الجنسي

ضعف جودة الحيوانات المنوية

انخفاض عدد الحيوانات المنوية

فقدان وظيفة الخصيتين ، إلخ.

ما هو علاج الغدة الدرقية عند الرجال؟

وفقًا للخبراء ، يمكن عكس حالة قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية لدى الرجال يتم اعتماد تدابير مثل الأدوية المضادة للغدة الدرقية واليود المشع والجراحة مع هذه التدابير ، يصبح مستوى هرمون التستوستيرون طبيعيًا عند الرجال ويمكن أيضًا أن تتحسن الخصوبة تمامًا.